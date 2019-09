Das neue Sturm-Leitbild, Osim & Haas als Filmstars

Ivica Osim und Mario Haas sind die Stars im Imagefilm von Sturm Graz. Am Mittwoch stellten die Blackys das neue Leitbild vor.

Sturm erinnert an die glorreichen Tage der Vereinsgeschichte und will die Fans damit nach schwierigen Monaten wieder mit an Bord holen. Am Mittwochabend, passend zum Gründungsjahr des Klubs um 19:09 Uhr, stellten die Blackys ihr neues Leitbild mitsamt Imagefilm vor.Das Highlight war der knapp zweieinhalb Minuten lange Clip, in dem Trainer-Legende Ivica Osim, Stürmer-Ikone Mario Haas, junge und alte Fans, Sturm-Graffitis und mehr zu sehen sind. Graz wird sozusagen schwarz-weiß gefärbt. Das verrät wohl auch das Vorhaben des Klubs, die Stadt für den Fußballverein wieder mehr zu begeistern und mobilisieren.Im Grazer Orpheum wurde die Arbeit mehrerer Jahre in Form des neuen Leitbilds vorgestellt. Darin wurden neun Grundsätze verankert, die folgend aufgeschlüsselt sind:1. Wir wurden am 1. Mai 1909 in Graz von Menschen verschiedenster Schichten gegründet.2. Sturm ist ein bodenständiger steirischer Sportklub mit familiärem Charakter.3. Unsere Farben schwarz-weiß und der Name "Sturm" sind das Fundament unserer Identität.4. Sturm ist unabhängig und wird von seinen Mitgliedern bestimmt.5. Jugendförderung und ein aktives Vereinsleben sind uns besondere Anliegen.6. Mit Respekt tragen wir unsere gesellschaftliche und soziale Verantworung.7. Wir sind vom Sturm-Geist beseelt, kämpfen mit Leidenschaft und geben niemals auf.8. In guten wie in schlechten Zeiten ist der Spielbesuch Zeichen unserer Treue.9. Der Fortbestand unseres Vereines ist uns wichtiger als kurzfristiger Erfolg.Das Leitbild ist in sechs Kapitel gegliedert. Deren Titel: "Unsere Heimat. Unsere DNA. Unsere Überzeugung. Unsere sportlichen Werte. Unsere Mission. Unser Traum."