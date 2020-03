Strenge Bayern: Alaba darf nicht nach Österreich heim

David Alaba darf nicht nach Österreich reisen und muss sich daheim fit halten. Die Verhaltensregeln beim FC Bayern in Zeiten der Corona-Krise.

Das Coronavirus bringt den Fußball zum Erliegen. Sämtliche Top-Ligen pausieren. So auch die deutsche Bundesliga. Ob die angebrochene Saison noch fertiggespielt werden kann, ist unklar, hängt vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.Wie wirkt sich das für die Stars aus? Am Dienstag haben wir über den Vorstoß von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder berichtet. Der forderte die millionenschweren Fußballer dazu auf, ihr Gehalt zu spenden, weil er die Rettung der Klubs nicht als Aufgabe der Politik sieht. In Deutschland wird derzeit hitzig diskutiert, wie dieses Problem gelöst werden soll. Wer zahlt David Alaba seine rund elf Millionen Euro Jahresgehalt (brutto), der FC Bayern oder der Staat? Spendet er tatsächlich? Wir wissen es noch nicht.Denn es ist nicht das einzige Problem, das es dieser Tage zu lösen gilt. Die Spieler müssen sich für eine mögliche Fortsetzung der Saison fit halten. Sie dürfen dabei aber nicht zusammen, auch nicht am Vereinsgelände trainieren. Diese Maßnahmen sollen eine weitere Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 verhindern.Wie sieht also der neue Alltag von Alaba und Co. aus? Die "Sport Bild" will die Regeln der Bayern-Stars kennen.Teammanagerin Kathleen Krüger führt demnach Buch über die Heim-Ausrüstung der Spieler, ob sie über Ergometer, Laufband, Gewichte, Fitnessbänder und Polaruhr verfügen. Die Kicker müssen daheim ackern. Einige, wie Verteidiger Jerome Boateng, zeigen ihre "Homeoffice"-Einheiten auf ihren sozialen Kanälen.In einem Brief an die Spieler seien ihnen Reisen "innerhalb von Deutschland oder Europa" ausdrücklich verboten worden. Heißt: David Alaba darf nicht zurück nach Österreich. Er hat ein Penthouse in Kirchberg, Tirol. Der 27-Jährige wuchs in Wien auf, besucht seine Heimat häufig.Alaba und seine Freundin Shalimar Heppner wurden im Dezember zum ersten Mal Eltern, haben einen gemeinsamen Sohn.Außerdem dürfen die Kicker nicht ins Kino oder Restaurant, müssen Menschenansammlungen vermeiden. Kurzum: Sie sollen sich "ausschließlich im Kreise der Familie bzw. in euch bekanntem Umfeld" aufhalten. Diese Regeln entsprechen den Maßnahmen der deutschen Regierung.Alaba geht es derzeit also nicht anders als euch. Auch in Österreich herrscht eine (de facto) Ausgangssperre. Das Haus darf nur für die absolut nötigen Besorgungen und kurze Spaziergänge bei Vermeidung von Kontakten verlassen werden. Viele Betriebe haben auf Homeoffice umgestellt.