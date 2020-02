Der Moment, als der LASK vom United-Los erfuhr

Der LASK spielt gegen Manchester United um das Viertelfinale der Europa League. Der emotionale Moment, als den Spielern ihr Hammerlos bewusst wird, im Video.

In Linz knallen die Korken. Losfee Dietmar Hamann zog am Freitag in Nyon die Kracher-Partie LASK gegen Manchester United. Die Linzer treffen im Achtelfinale der Europa League auf den englischen Rekordmeister.Das Hinspiel steigt am 12. März in Linz, das Rückspiel am 19. März im Old Trafford.Für die Oberösterreicher ist es der Lohn nach dem Aufstieg gegen AZ Alkmaar (3:1 Gesamtscore). Die Spieler und ihr Trainer Valerien Ismael nahmen die Nachricht dementsprechend auf.Die UEFA teilte ein Video (weiter oben zu sehen), dass die Athletiker beim Jubel über das Manchester-Los zeigt.LASK-Angreifer Samuel Tetteh spricht von einem "Traumlos":