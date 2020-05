Der Plan steht! Deutsche Liga startet am 16. Mai

Der Plan steht! Nach dem Okay der deutschen Kanzlerin Angela Merkel beschloss die Deutsche Fußball Liga das Comeback des deutschen Fußballs.

Bei einer Klubkonferenz am Donnerstag haben sich die Vereine aus der 1. und 2. deutschen Bundesliga auf den 16. Mai geeinigt. "Damit halten wir uns an den Wortlaut der Regierungsverordnung, die einen Start in der zweiten Mai-Hälfte ermöglicht", erklärte Christian Seifert, Chef der DFL.Seifert warnte allerdings: "Wir spielen auf Bewährung, haben Woche für Woche die Chance, uns den nächsten Spieltag zu verdienen."Gestartet wird mit dem 26. Spieltag, der plangemäß auf dem Programm stehen würde. Damit steigt zum Auftakt am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) das Revier-Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04.Das Saisonfinale ist somit für den 27. und 28. Juni vorgesehen. Es war stets das Ziel, die deutsche Meisterschaft vor dem Stichtag 30. Juni abzuschließen.Noch nicht geklärt ist, ob Spiele im Free-TV übertragen werden. Das soll verhindern, dass sich Fangruppen vor den Arenen versammeln.Vor dem Saisonstart müssen alle Vereine in eine einwöchige Teamquarantäne, die in Form von Trainingslagern absolviert werden. Am Samstag sollen die Klubs in Hotels ziehen. "Eine zweiwöchige Quarantäne ist nicht nötig, die dient dazu, einen Virus auszuheilen. Unser System sieht vor, dass nur gesunde Spiele in die Quarantäne einziehen", so der deutsche Fußball-Boss weiter.Was passiert, wenn einzelne Spieler positiv getestet werden, ließ Seifert offen. "Entscheidungen obliegen den Gesundheitsbehörden."