Deutsche Geisterspiele laufen nicht im Free-TV

Wann bekommen die Fans wieder Profifußball auf höchstem Niveau zu sehen? Europaweit ist der Liga-Betrieb gestoppt, wann es weitergeht, ist wegen der Corona-Krise fraglich. Fest steht: Stadion-Feeling im Wohnzimmer wird es für deutsche Fans weiterhin nur im Bezahl-Fernsehen geben.

Die Übertragungsrecht der deutschen Bundesliga besitzen Sky und der Streaming-Anbieter DAZN. Um welche Summen es geht, zeigt eine Zahl recht eindrucksvoll. Sky zahl pro Jahr 876 Millionen Euro, um die Spiele zu übertragen.Für den Sender und die Liga stellt sich die Frage, wie man trotz der Corona-Krise Geld verdienen kann. Wenn der Betrieb mit Geisterspielen wieder aufgenommen wird, sollten die Fans zumindest im TV gratis dabei sein? Keine Option, wie DFL-Boss Christian Seifert nun klarstellt."Alles für alle frei zugänglich zu machen, würde die Verträge, die wir auch mit den öffentlich-rechtlichen Sendern haben, sehr tangieren beziehungsweise die Wertigkeit komplett zerstören. Damit würden wir vertragsbrüchig werden", meint er.Dennoch sollen die Fans bei einer Fortsetzung, die frühestens am 30. April möglich ist, nicht zu kurz kommen. "Wir arbeiten an Lösungen, die dieser Ausnahmesituation gerecht werden, und versuchen Möglichkeiten zu finden, auch sehr spezielle Angebote zu machen. Aber so weit sind wir noch nicht."Sky-Boss Devesh Raj überlegt, ob es für die erste Runde nach dem Neustart eine Ausnahme-Regelung geben könnte. Schon vor der Corona-Zwangspause war geplant, die Spiele der 26. und 27. Runde frei empfangbar zu übertragen. "In herausfordernden Zeiten müssen wir alle zusammenstehen", meint Raj. "Für uns ist es selbstverständlich, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir diese Spiele mit allen teilen, damit möglichst viele Fans die Bundesliga live erleben können."