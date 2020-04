DFB-Kicker besorgt IPads für krebskranke Kinder

DFB-Nationalspieler Matthias Ginter bezweifelt, dass die Saison in der deutschen Bundesliga bald fortgesetzt wird. Zudem hilft er mit seinen Kollegen krebskranken Kindern.

"Die krebskranken Kinder in der Freiburger Klinik haben null Kontakt zu ihren Familien. Wir haben ihnen IPads besorgt, dass sie mit ihnen kommunizieren können", erzählt der 26-Jährige im Video-Chat mit dem PortalIn einem anderen Interview mitordnet Ginter die Wichtigkeit der Liga ein: "Der Fußball sollte keine Sonderstellung einnehmen. In unserer Gesellschaft gibt es viel wichtigere Dinge."Viele Spieler geben zu denken, dass die Corona-Testungen sehr aufwendig wären und diese Test-Kapazitäten eher in der Risikogruppe benötigt würden.Trotzdem hat die DFL ein Konzept abgegeben, wie weitergespielt werden soll. Grünes Licht kann nur die Politik geben, eine Task-Force prüft gerade alle Möglichkeiten.