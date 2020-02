Die bösesten Witze über Pep und City nach CL-Aus

Die Uefa greift durch und verbannt den englischen Meister für zwei Saisonen aus der Champions League. Das löst auf Twitter vor allem eines aus: Schadenfreude.

Die Nachricht kam wie ein Donnerschlag: Die Uefa bestraft Manchester City für "schwerwiegende Verstöße" gegen das Financial Fairplay und schließt den Klub 2020/21 und 2021/22 von der Königsklasse aus.Auf Twitter sorgte die Nachricht innerhalb Minuten für zahlreiche Reaktionen, zumal es mit dem von Pep Guardiola trainierten Starensemble ein Schwergewicht des europäischen Fußballs traf.Der von Scheich Mansour bin Zayed al-Nahyan alimentierte Klub bildete in den vergangenen Jahren die Spitze des Transferwahnsinns, nach den Einkäufen im vergangenen Sommer war City die erste Mannschaft aus einer Top-5-Liga, die über eine Milliarde Euro kostete. Diese Vereinspolitik ist manchem Fußballfan – den Nostalgikern erst recht – ein Dorn im Auge.Umso hämischer fallen die Reaktionen auf Twitter aus, nachdem die Uefa am Freitag die Verbannung aus der Champions League verkündete.Der Weg zum Brexit-Witz ist nicht weit.Hat da jemand den britischen Premierminister Boris Johnson missverstanden?Das Ganze lässt sich auch ziemlich einfach illustrieren:Das Valentinstags-Gedicht von Manchester City sollte zum Eigentor werden. Nach Bekanntwerden des Ausschlusses reimten nur mehr die Rivalen munter weiter. Das ganze hörte sich dann zum Beispiel so an:Positivdenker (oder City-Fans) könnten sich an diesen Tweet klammern:Eine Frage, die sich manch einer jetzt stellt, ist: Was passiert mit Pep Guardiola? Wobei die Meinungen eigentlich gemacht sind.Damit dürften wohl auch die Gerüchte über einen Wechsel von Lionel Messi zu Manchester City der Vergangenheit angehören.Apropos argentinischer Starstürmer: Ob Sergio Agüero sein Versprechen inzwischen bereut?Geht bei Paris St-Germain, gegen das die Uefa auch schon ermittelt hat, nun die Angst um?Noch bleibt City der Gang vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne. Vielleicht lässt sich da ja eine Lösung finden ...Natürlich darf der hämische Verweis auf die strauchelnde Prominenz in der Premier League nicht fehlen.