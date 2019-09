Was Ursula Stenzel wirklich gesagt hat

"Heute.at" liegt die ganze Rede vor, die Stenzel (FPÖ) bei der Identitären-Kundgebung am Samstag gehalten hat und nun für jede Menge Wirbel sorgt. Wir dokumentieren hier den Wortlaut.

Rede Ursula Stenzel

Fackelzug der Identitären Bewegung am 7.9.19

Ihre Rede zur Erinnerung an die Türken-Belagerung Wiens im Jahr 1683 sorgt weiter für einen handfesten Polit-Streit in Wien: FPÖ-Chef Norbert Hofer stellt sich nun nach der Kritik hinter Stenzel und lehnt einen Partei-Ausschluss der nicht amtsführenden Stadträtin ab, auch Ex-Innenminister Herbert Kickl findet "nichts Verwerfliches" an ihrer Rede.Die NEOS und die Grünen fordern indes einen sofortigen Rücktritt, die SPÖ gar einen Parteiaustritt "als einzig mögliche Konsequenz", so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda in einer Aussendung. Die ÖVP will unterdessen ein Verbot der Identitären, möglichst noch vor der Wahl. Was Stenzel wirklich bei der Kundgebung gesagt hat, das können Sie in unserem Video hören. Sie sprach rund fünf Minuten über Themen wie Migration, sparte nicht mit Kritik an Angela Merkel und wetterte gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.