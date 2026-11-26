i SUPER DISCO XXL bringt Cascada, R.I.O. feat. U-Jean und FYER SQUAD am 12. Dezember in die Pyramide Vösendorf O der Klub Super Disco XXL Die wahrscheinlich größte Weihnachtsfeier Österreichs Cascada, R.I.O. feat. U-Jean und FYER SQUAD live auf zwei Stages. Am 12. Dezember wird in Vösendorf gefeiert und du kannst dabei sein. Von Advertorial Heute 26.11.2026, 12:22 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Weihnachtsfeier einmal anders: Statt Firmenbuffet und Hintergrundmusik gibt es diesmal Partyhits, die jeder mitsingen kann, internationale Live Acts und eine Nacht unter dem Glasdach der Pyramide. Am Samstag, 12. Dezember 2026, zieht Super Disco in die Eventpyramide Vösendorf und feiert dort unter dem Motto "Die wahrscheinlich größte Weihnachtsfeier Österreichs" eine XXL Ausgabe mit zwei Stages, Shows und zahlreichen Specials.

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Hits, die jeder kennt

Das Line-up bringt einige der größten Partyhits der vergangenen Jahrzehnte zurück auf die Bühne. Cascada zählt mit "Everytime We Touch", "Evacuate the Dancefloor" und "Because the Night" zu den erfolgreichsten Dance Acts Europas. R.I.O. feat. U-Jean stehen für Partyhymnen wie "Turn This Club Around", "Shine On" und "Summer Jam". Und mit Johnny Strange und Don Cali kommen als FYER SQUAD zwei Mitglieder der Erfolgsband Culcha Candela nach Vösendorf, mit Hits wie "Hamma!", "Monsta" und "Berlin City Girl".

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Zwei Stages, eine große Party

Neben den Live Auftritten wartet ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Auf zwei Stages gibt es Hits und Classics, Hip Hop und R&B sowie Shows und weitere Specials. Die zweite Stage bespielt die Juicy Crew.

Feiern mit dem ganzen Team

Super Disco XXL ist wie gemacht für Firmen, Freundesgruppen, Vereine und Mannschaften, die ihre Weihnachtsfeier gemeinsam erleben wollen. Mit den Gruppentickets nach dem Prinzip vier für drei feiern vier Personen und bezahlt werden nur drei Tickets. Wer es noch exklusiver mag, reserviert eine VIP Loge mit eigenem Eingang, Tisch mit Flaschenservice, VIP Garderobe und bester Sicht auf DJs und Shows.

Wir verlosen 15 Standard Tickets und 15 VIP Tickets für Super Disco XXL am 12. Dezember 2026 in der Eventpyramide Vösendorf.

Einfach im Formular unten mitmachen, und mit etwas Glück feierst du die größte Weihnachtsparty des Jahres mit Cascada, R.I.O. und FYER SQUAD.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis zum 2. Dezember 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barablöse und Rechtsweg sind ausgeschlossen.