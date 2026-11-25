i Weihnachtsfreude für tierische Familienmitglieder: "Heute" verlost Gutscheine im Wert von je 50€ Fressnapf Handels GmbH Tierisches Gewinnspiel Für Hund, Katz & Co.: 30 Fressnapf-Gutscheine gewinnen! Ob Leckerlis, Spielzeug oder ein gemütlicher Schlafplatz: "Heute" verlost 30 Fressnapf-Gutscheine im Wert von je 50 Euro. Von Johanna Gmainer 25.11.2026, 10:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Sie sind treue Begleiter, bringen uns zum Lachen und machen unseren Alltag ein Stück schöner: unsere Haustiere. Gerade in der Vorweihnachtszeit dürfen sich auch unsere vierbeinigen Lieblinge über eine kleine Überraschung freuen.

Ob ein neues Kuschelbett für den Hund, ein Kratzbaum für die Katze oder leckere Snacks für zwischendurch – die Möglichkeiten, seinen tierischen Mitbewohnern eine Freude zu bereiten, sind vielfältig.

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Alles rund ums Haustier

Mit österreichweit mehr als 135 Filialen und über 18.000 Artikeln im Online-Shop bietet Fressnapf eine große Auswahl an Tiernahrung und -zubehör. Von Futter und Pflegeprodukten über Spielzeug bis hin zu gemütlichen Schlafplätzen finden Tierhalter hier alles für den Alltag mit ihren Lieblingen. Ergänzt wird das Sortiment durch individuelle Beratung von ausgebildeten Fachkräften sowie verschiedene Serviceangebote.

Auch abseits des Verkaufs von Tiernahrung und -zubehör engagiert sich Fressnapf für das Tierwohl. Im Rahmen der Initiative "Tierisch engagiert" unterstützt das Unternehmen mit Geld-, Futter- und Sachspenden zahlreiche Tierschutzorganisationen in ganz Österreich. Mit verschiedenen Spendenaktionen werden auch Kunden dazu eingeladen, gemeinsam Tieren in Not zu helfen.

Alle Infos zu Fressnapf gibt es hier: www.fressnapf.at

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Gewinne Gutscheine im Wert von 50€

Bei Fressnapf Österreich finden Tierfreunde eine große Auswahl rund um Ernährung, Pflege, Beschäftigung und Zubehör für ihre Lieblinge.

Damit auch unter dem Christbaum unserer tierischen Familienmitglieder etwas liegt, verlost "Heute" 30 Gutscheine von Fressnapf Österreich im Wert von je 50 Euro. Jetzt das Teilnahmeformular ausfüllen, mit etwas Glück gewinnen und deinem Haustier eine tierische Weihnachtsfreude bereiten!

Das Gewinnspiel ist aktiv am 2. Dezember 2026, um 10 Uhr. Die Gewinner werden per Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.