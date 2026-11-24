i Am 11. Dezember feiert SIGNAL gemeinsam mit Captive Soul, und du kannst dabei sein. SIGNAL Eric Prydz live Eric Prydz bringt die Pyramide zum Leuchten Drei internationale Headliner, eine Nacht unter dem Glasdach der Pyramide Vösendorf Von Advertorial Heute 24.11.2026, 09:51 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Wenn sich die Lichter unter dem Glasdach der Pyramide spiegeln und die ersten melodischen Klänge durch die Halle ziehen, beginnt eine dieser Nächte, von denen man noch lange erzählt. Am 11. Dezember 2026 kehrt SIGNAL mit einer besonderen Festivalausgabe in die Pyramide Vösendorf zurück. Gemeinsam mit Captive Soul entsteht eine Nacht mit drei internationalen Headlinern: Eric Prydz, Korolova und Kasia.

Eric Prydz, eine Legende der elektronischen Musik

Mit Eric Prydz kommt einer der prägendsten Künstler der elektronischen Musik nach Wien. Seit mehr als zwei Jahrzehnten verbindet der schwedische Produzent progressive und melodische Sounds mit kompromissloser Clubmusik. Unter seinen Projekten Pryda und Cirez D hat er ganz eigene musikalische Welten geschaffen, und mit seinen spektakulären audiovisuellen Produktionen gilt er weltweit als außergewöhnlicher Live Act.

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Eric Prydz bringt die Pyramide zum Leuchten Pascal Riesinger

Korolova, die Stimme von Captive Soul

Die ukrainische DJ und Produzentin Korolova ist Gründerin von Captive Soul und zählt zu den gefragtesten Namen im Melodic Techno und Progressive House. Ihre Sets sind emotional aufgeladen und verbinden melodische Tiefe, progressive Energie und eine starke atmosphärische Handschrift. Releases auf Labels wie Armada, AFTRHRS und Tomorrowland Music haben ihr eine weltweite Fanbase eingebracht.

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für SIGNAL x CAPTIVE SOUL am 11. Dezember 2026 in der Pyramide Vösendorf.

Kasia

Mit Kasia komplettiert eine weitere international etablierte Künstlerin das Headlinertrio. Ihr Sound verbindet treibenden Melodic Techno mit kraftvoller Percussion, euphorischen Synths und hypnotischer Energie. Auftritte bei Ultra Miami, Resistance, Drumcode und Afterlife haben sie auf viele der großen Bühnen der elektronischen Musik geführt.

Drei Handschriften, eine Nacht

Die Kooperation von SIGNAL und Captive Soul bringt drei eigenständige musikalische Welten unter dem markanten Glasdach der Pyramide zusammen. Für alle, die melodische, treibende Clubmusik lieben, ist diese Nacht ein Pflichttermin.

Einfach im Formular unten mitmachen, und mit etwas Glück erlebst du mit deiner Begleitung Eric Prydz, Korolova und Kasia live in der Pyramide.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis zum 30. November 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barablöse und Rechtsweg sind ausgeschlossen.