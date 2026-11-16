i Die Vienna im Duell mit BW-Linz GEPA pictures Vienna FC gegen SW Bregenz Wir verlosen 100x2 Tickets für das 2.Liga-Spitzenspiel Die Vienna will oben dranbleiben, Schwarz-Weiß Bregenz kommt nach Döbling und du kannst mit deiner Begleitung live im Fan Corner dabei sein. Von Advertorial Heute 16.11.2026, 12:54 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

"Heute" Fan Corner

Bei jedem Meisterschaftsheimspiel der Vienna sitzen Leserinnen und Leser mitten im Geschehen, und diesmal wartet ein Duell, bei dem für die Blau Gelben jeder Punkt zählt. Am Samstag, 21. November 2026, empfängt der First Vienna FC 1894 in der ADMIRAL 2. Liga den SW Bregenz in der Naturarena Hohe Warte. Anpfiff ist um 15:30 Uhr.

Die Vienna auf Verfolgungsjagd

Die Döblinger liegen aktuell auf Platz zwei der Tabelle, mit 26 Punkten aus zwölf Spielen. An der Spitze steht Blau-Weiß Linz mit 31 Zählern. Wer im Aufstiegsrennen dranbleiben will, braucht einen Heimsieg, und genau den wollen sich die Vienna und ihre Fans auf der Hohen Warte holen.

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Bregenz will überraschen

Schwarz-Weiß Bregenz reist als Tabellenneunter mit 16 Punkten nach Wien. Die Vorarlberger haben im Mittelfeld nichts zu verlieren und wollen den Favoriten ärgern. Beste Voraussetzungen für ein spannendes Spiel mit vollem Einsatz bis zur letzten Minute.

Du willst das Spitzenspiel live im "Heute"-Fan Corner erleben? Dann füll einfach das Formular unten aus. Mit etwas Glück gehörst du zu den 100 Gewinnerinnen und Gewinnern, die je zwei Freikarten erhalten.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Freitag, 20.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.