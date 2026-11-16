i Johnny Depp übernimmt in "EBENEZER – EINE WEIHNACHTSGESCHICHTE" die Rolle des berühmten Weihnachtsmuffels. © 2026 Paramount Pictures / Constantin Film Österreich Johnny Depp wird zu Ebenezer Weihnachtsfilm: Gewinne Kinotickets & Adventskalender! Passend zum Kinostart am 12.11. verlosen wir 2 Kinotickets für EBENEZER – EINE WEIHNACHTSGESCHICHTE und einen Gewürz-Adventskalender von STAY SPICED!. Von Johanna Gmainer 16.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Die Weihnachtszeit rückt näher und auch auf der Kinoleinwand wird es festlich: In "EBENEZER – EINE WEIHNACHTSGESCHICHTE" übernimmt Hollywoodstar Johnny Depp die Rolle des Ebenezer Scrooge. Der Film von Regisseur Ti West bringt die bekannte Weihnachtsgeschichte in einer neuen Interpretation auf die große Leinwand.

Neben Depp sind zahlreiche weitere Stars zu sehen, darunter Rupert Grint, Daisy Ridley, Sam Claflin, Andrea Riseborough und Ian McKellen.

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Ein Weihnachtsklassiker kehrt zurück

Ebenezer Scrooge ist als geiziger und verbitterter Geschäftsmann bekannt, der mit Weihnachten wenig anfangen kann. Doch eine außergewöhnliche Weihnachtsnacht stellt seine Sicht auf das Leben auf den Kopf.

Die Geschichte rund um den berühmten Weihnachtsmuffel zählt zu den bekanntesten Erzählungen von Charles Dickens. Nun kehrt die Figur in einer neuen Verfilmung ins Kino zurück.

"EBENEZER – EINE WEIHNACHTSGESCHICHTE" ist seit 12. November im Kino zu sehen!

Jetzt Kinotickets und Adventskalender gewinnen!

Passend zum Kinostart verlost "Heute" ein weihnachtliches Gewinnpaket, bestehend aus 1x2 Kinogutscheinen für "EBENEZER – EINE WEIHNACHTSGESCHICHTE" und einen STAY SPICED! Gewürz-Adventskalender 2026 – Spice Cube Mini.

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Damit steht einem gemütlichen Kinoabend und einer würzigen Adventzeit nichts mehr im Weg. Fülle einfach das untenstehende Formular aus und sichere dir mit etwas Glück das Gewinnpaket.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 23.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.