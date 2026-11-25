i "Heute" Ansage: Ansagen & Gewinnen Semmering Bergbahnen Ansagen & Gewinnen Fährt ein ÖSV-Läufer in Copper Mountain aufs Podest? Mit der neuen "Heute" Ansage sagst du voraus, was passiert. Wer richtig liegt, kann gewinnen. Zum Start: 5x2 Tages-Skipässe für den Semmering! Von Advertorial Heute 25.11.2026, 17:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Fährt ein ÖSV-Ass beim nächsten Weltcuprennen aufs Podest? Gibt es heuer weiße Weihnachten? Schafft Österreich beim Song Contest den Einzug ins Finale? Bei der neuen "Heute" Ansage sagst du, was passiert, ganz einfach mit Ja oder Nein. Danach siehst du sofort, was die anderen "Heute"-Leser sagen, und nach dem Ereignis wird ausgewertet. Wer richtig liegt, kann gewinnen. Die Teilnahme ist kostenlos.

So machst du mit:

1. Ansage machen: Klick bei der Frage auf Ja oder Nein. Das geht bis zum Abgabeschluss, etwa bis zum Anpfiff oder Rennstart.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

2. Anmelden: Beim Gewinnspiel mitmachen kannst du nur mit deinem kostenlosen "Heute"-Konto. Die Anmeldung geht in unter einer Minute, auch mit Facebook, Google oder Apple. Deine Ansage bleibt dabei gespeichert.

3. Gewinnen: Sobald die Ansage ausgewertet ist, wird am nächsten Werktag unter allen Angemeldeten gezogen, die richtig gelegen sind.

Das kannst du diesmal gewinnen:

"Heute" verlost laufend Preise unter allen angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die mit ihrer Ansage richtig gelegen sind. Zum Start geht es auf die Piste: "Heute" verlost 5x2 Tages-Skipässe für den Semmering.

Deine Ansage war richtig?

In deinem Profil findest du unter "Meine Ansagen" alle deine Ansagen auf einen Blick: welche noch offen sind, wo du richtig gelegen bist und wo daneben. Dazu siehst du deine Bilanz, etwa "12 von 18 Ansagen richtig". Wer oft richtig liegt, wird zum Top-Ansager.

Gewinnspiel-Information:

Die Teilnahme ist kostenlos und nur mit einem "Heute"-Konto möglich. Gezogen wird am nächsten Werktag nach der Auswertung der Ansage unter allen Angemeldeten, die richtig gelegen sind. Das aktuelle Gewinnspiel ist aktiv bis Samstag, 28.11.2026 um 19:30 Uhr. Die Ziehung der Gewinnerinnen und Gewinner erfolgt am Montag 30.11.2026 um 10:00 Uhr. Die Gewinner-Benachrichtigung erfolgt per E-Mail. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzerklärung.