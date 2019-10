Diese Beauty-Pioniere verändern gerade die Welt

Sie lehren den großen Beauty-Konzernen gerade das fürchten: Diversität und neue Produkte sind ihr Markenzeichen - und die Millenials lieben sie.

Es ist kein Wunder, dass große Beauty-Konzerne gerade auf "Einkaufstour" sind und versuchen sich in junge, erfolgreiche Marken einzukaufen: Ihnen gehört die Zukunft. Vier der bekanntesten stellen wir vor:Popstar Rihanna ist mit ihrer Marke "Fenty" ein echter Dauerbrenner. Der Musikerin ist das gelungen, was selbst Kollegin Beyoncé (noch) nicht geschafft hat: Ein Lifestyle-Imperium aufgebaut. Von Schminke bis Unterwäsche oder Sportmode - was Rihanna anfasst, wird zu Gold.Der Grund: Sie baute eine authentische Marke auf, die dem aktuellen Zeitgeist entspricht und alle Körpertypen umfasst. "Victoria's Secret kann einpacken" , meinten viele nach ihrer ersten Fashion Show, die auf Amazon Prime gezeigt wurde.Das wohl ungewöhnlichste Unternehmen, seitdem man Beauty kaufen kann. Die Marke wurde vom Kanadier Brandon Truaxe gegründet. DECIEM bietet Produkte an, die Beauty-Junkies die reine Inhaltsstoffe bietet. So muss man nicht mehr teure Produkte kaufen, sondern kann diese selber zusammen mixen. Die bekannteste Untermarke von DECIEM, "The Ordinary", verzeichnet mittlerweile jedes Jahr Umsatzsteigerungen im zweistelligen Prozentbereich und ist auf Erfolgskurs. Kein Wunder, dass Kosmetikkonzern Estée Lauder bereits eingestiegen ist.Der YouTube-Mogul hat anders als viele seiner Kollegen seine Hausaufgaben gemacht: Er vertraut nicht einem Produzenten, der seine Beauty-Produkte herstellt, sondern steckte sein Vermögen in eine eigene Fabrik - und kann sich so den ganzen Gewinn einstecken. Es hat sich ausgezahlt: Jeffree Star ist Multimillionär und produziert mittlerweile für andere . Sein Erfolgsgeheimnis, wie er vor kurzem verriet: Seine Produkte sind in der Herstellung im Vergleich zu anderen überdurchschnittlich teuer, aber dadurch auch von besserer Qualität, was die Online-Review widerspiegeln.Jeffree's neues Ziel: Er möchte Mitbewerber Bobbie Brown in Verkäufen überholen.Eine weitere Influencerin, die zur richtigen Zeit das richtige getan hat. Emily Weiss war jahrelang Beauty-Bloggerin, interviewte Celebrities in ihrem Badezimmer, bis sie sich selbst hinters Hautpflege-Steuer setzte und mit ihrer eigenen Brand "Glossier" durchstartete.Als "Beauty Brand der Millenial-Generation" tituliert, ist Weiss mit Awards ihrer Branche bereits überhäuft worden. Ihre Taktik: Frage deine Fans, was sie wollen und verpacke es Instagram-tauglich. Noch dazu setzt Glossier auf simple Hautpflege ohne großen Firlefanz und schrille Farben.Das Motto der Brand: "Beauty-Produkte, die vom echten Leben inspiriert sind."