i Schnee und Eis am Auto können im Winter nicht nur gefährlich werden, sondern Autofahrern auch empfindliche Strafen einbringen. iStock/miljko Autofahrer aufgepasst! Dieser Fehler kostet heute bis zu 10.000 Euro Im Winter lauern für Autofahrer teure Fallen. Wer jetzt nicht aufpasst, riskiert empfindliche Strafen. Ein Fehler kann richtig teuer werden. Von Heute Life 26.11.2026, 12:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der plötzliche Wintereinbruch macht Österreichs Autofahrern nicht nur auf den Straßen zu schaffen. Auch beim Eiskratzen und Schneeräumen lauern teure Fallen. Wer aus Bequemlichkeit wichtige Regeln missachtet, riskiert nicht nur die eigene Sicherheit, sondern auch Strafen von bis zu 10.000 Euro. Der ÖAMTC warnt vor den häufigsten Fehlern.

Wenn draußen Schnee und Eis das Auto fest im Griff haben, wollen viele möglichst schnell losfahren. Doch genau dabei passieren folgenschwere Fehler. ÖAMTC-Rechtsberater Nikolaus Authried erklärt, worauf Lenkerinnen und Lenker jetzt besonders achten müssen.

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10.000 Euro Strafe: Motor im Stand laufen lassen

Ein Klassiker an kalten Wintermorgen: Während die Scheiben freigekratzt und das Auto vom Schnee befreit werden, läuft der Motor bereits. Doch das kann richtig teuer werden. Wer den Motor unnötig im Stand laufen lässt, riskiert eine Strafe von bis zu 10.000 Euro.

Dazu kommen vermeidbare Abgase und Lärmbelästigung. Der ÖAMTC rät deshalb, beim Eiskratzen den Motor ausgeschaltet zu lassen.

Nur ein Guckloch freigekratzt? Das wird teuer!

Wer lediglich einen kleinen Bereich der Windschutzscheibe freikratzt und sich damit auf den Weg macht, spielt mit seiner Sicherheit. Eine ausreichende Sicht muss gewährleistet sein. Das gilt nicht nur für die Frontscheibe, sondern auch für die Seitenscheiben und Außenspiegel.

Wer mit stark eingeschränkter Sicht unterwegs ist, muss laut ÖAMTC mit empfindlichen Konsequenzen rechnen. Im Extremfall drohen auch hier bis zu 10.000 Euro Strafe.

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Schnee am Autodach wird zur Gefahr

Auch eine dicke Schneeschicht auf dem Fahrzeugdach ist keineswegs harmlos. Bei einer Bremsung oder während der Fahrt kann der Schnee auf die Windschutzscheibe rutschen oder auf nachfolgende Fahrzeuge geschleudert werden.

Vor dem Losfahren müssen deshalb nicht nur Scheinwerfer, Rücklichter, Blinker und Kennzeichen von Schnee und Eis befreit werden. Auch das Dach gehört gründlich abgeräumt. Kommt es durch herabfallenden Schnee zu einem Unfall, können Haftungsfragen auf den Lenker zukommen.

Eingeschneite Schilder sind keine Ausrede

Ein verschneites Verkehrsschild bedeutet nicht automatisch freie Fahrt. Ist beispielsweise ein Stoppschild oder ein Vorrangzeichen aufgrund seiner charakteristischen Form erkennbar, müssen sich Autofahrer weiterhin daran halten.

Wer ein Verkehrszeichen kennt und dessen Anordnung trotzdem ignoriert, kann bei einem Unfall sogar ein Mitverschulden tragen. Auf Unwissenheit sollte man sich also besser nicht verlassen.