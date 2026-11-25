i Autofahren auf den verschneiten Straßen der Wiener Innenstadt – aber bitte nur mit Winterreifen. Archivbild. IMAGO/Andreas Stroh Es wird ernst! Jetzt drohen bis zu 10.000 Euro Strafen in Wien und NÖ In der Nacht auf Donnerstag kommt Schnee bis ins Flachland. Wer dann mit Sommerreifen unterwegs ist, riskiert im Extremfall 10.000 Euro Strafe. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 06:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt wird es für Autofahrer ernst! In der Nacht auf Donnerstag (26. November) zieht der Winter in weite Teile Österreichs ein. GeoSphere Austria erwartet regional rund zehn Zentimeter Neuschnee.

Besonders im nördlichen, östlichen und südöstlichen Alpenvorland drohen Probleme auf den Straßen. Wer noch mit Sommerreifen unterwegs ist, sollte das Auto stehen lassen.

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Seit 1. November gilt in Österreich wieder die situative Winterreifenpflicht – und zwar bis 15. April 2027. Für Pkw und Klein-Lkw bis 3,5 Tonnen heißt das: Sobald Schnee, Schneematsch oder Eis auf der Fahrbahn liegen, müssen an allen Rädern geeignete Winterreifen montiert sein. Auf trockener Straße sind Sommerreifen grundsätzlich weiterhin erlaubt.

Entscheidend ist auch das Profil. Bei üblichen Radialreifen sind mindestens vier Millimeter vorgeschrieben, bei Diagonalreifen fünf. Zulässig sind auch entsprechend gekennzeichnete Ganzjahresreifen. Schneeketten auf mindestens zwei Antriebsrädern sind nur dann eine Alternative, wenn die Fahrbahn durchgehend oder fast durchgehend mit Schnee oder Eis bedeckt ist.

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Im Extremfall 10.000 Euro Strafe

Wer bei winterlichen Straßenverhältnissen ohne vorgeschriebene Bereifung fährt, muss laut ÖAMTC üblicherweise mit rund 100 Euro Strafe rechnen. Werden dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, sind theoretisch sogar bis zu 10.000 Euro möglich. Diese Höchststrafe ist also keineswegs bei jedem Verstoß fällig.

Morgenverkehr könnte kritisch werden

Für den Wintereinbruch sorgt ein Oberitalientief: Feuchte Luft trifft auf kalte Luft aus Nordosten. Vor allem am Donnerstagmorgen könnten Schneefahrbahnen und Verzögerungen den Verkehr erschweren. Im Süden und Südosten ist in tiefen Lagen zeitweise auch Regen möglich.

Wie viel Schnee tatsächlich fällt, ist noch nicht fix. Die GeoSphere rät, aktuelle Warnungen zu verfolgen. Autofahrer sollten genügend Zeit einplanen, Abstand halten und die Geschwindigkeit anpassen.