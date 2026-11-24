i Auch im Osten Österreichs wird eine Schneedecke möglich. Besonders im Morgenverkehr am Donnerstag wird es kritisch IMAGO/Rolf Poss (Symbolbild) Wintereinbruch bringt Schnee Hier wird's kritisch! Schnee-Warnung an alle ausgegeben GeoSphere schlägt für Donnerstag Alarm: Rund zehn Zentimeter Neuschnee könnten vielerorts Straßenprobleme auslösen. Autofahrer sollen aufpassen. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 18:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt wird es ernst für Österreichs Autofahrer! GeoSphere Austria warnt vor dem Wintereinbruch am Donnerstag (26. November). Hinter dem Schnee steckt ein Oberitalientief. Es bringt von Südwesten feuchte und vergleichsweise milde Luft in den Ostalpenraum.

Gleichzeitig strömt aus Nordosten in Bodennähe sehr kalte Luft heran. Treffen beide Luftmassen aufeinander, kann es bis in tiefe Lagen schneien.

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Vor allem der Donnerstag könnte dadurch im Straßenverkehr schwierig werden. "Die zu erwartenden Neuschneemengen von rund 10 cm werden vor allem im nördlichen, östlichen und südöstlichen Alpenvorland lokal zu Problemen im Straßenverkehr führen", informieren die Experten der GeoSphere Austria: "Die Winterreifen sollten überall montiert sein".

Auch Regen möglich

Die Prognose ist allerdings noch nicht in allen Details fix. Die Meteorologen weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich Niederschlagsmengen und Schneehöhen noch ändern können. Gerade im Süden und Südosten könnte es in tiefen Lagen zeitweise auch regnen.

Die Wetterexperten raten deshalb, die aktuellen Warnungen regelmäßig zu kontrollieren. Wer am Donnerstag unterwegs sein muss, sollte sich auf winterliche Verhältnisse einstellen und die Fahrweise anpassen.

Die Prognose im Detail

Am Mittwoch halten sich laut UBIMET im Süden dichte Wolken, vom Tiroler Alpenhauptkamm bis zu den Karnischen Alpen und Karawanken beginnt es im Tagesverlauf leicht zu schneien. An der Alpennordseite und im Osten scheint ab und zu die Sonne, am Nachmittag und Abend zieht es auch dort zu. Es bleibt aber noch meist trocken. Der Wind weht mäßig bis lebhaft und dreht auf Südost, im Westen wird es vorübergehend leicht föhnig.

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Am Abend und in der Nacht auf Donnerstag intensiviert sich dann der Schneefall von den Ötztaler Alpen bis in die Südsteiermark deutlich und weitet sich im weiteren Verlauf auf das ganze Land aus. Bei Einsetzen des Niederschlags ist im Südosten vorübergehend lokal gefrierender Regen dabei.

Der Donnerstag startet verbreitet winterlich mit gebietsweise sogar kräftigem Schneefall. Im Osten gibt es verbreitet 5 bis lokal 15 cm Neuschnee bis in tiefe Lagen.

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In den Niederungen von der Obersteiermark bis ins Wiener Becken sowie in den westlichen Tallagen mischt sich tagsüber vorübergehend Schneeregen dazu. Vereinzelt besteht auch die Gefahr von gefrierendem Regen mit Glatteis.

Gegen Abend lässt die Intensität von Süden her nach, die Sonne zeigt sich aber kaum. Im Donauraum und im Waldviertel weht lebhafter Nordostwind. Die Höchstwerte liegen zwischen -2 und +3 Grad.

Am Freitag ist es weiterhin bedeckt mit teils leichtem Schneefall von Osttirol bis in die Südsteiermark. In den anderen Regionen sind häufiger trockene Abschnitte dabei und nur vereinzelt fallen ein paar Flocken. Die Sonne zeigt sich nur zeitweise vom Arlberg bis zu den Hohen Tauern und im Burgenland. Der Wind weht lediglich im östlichen Flachland mäßig aus Nordwest.