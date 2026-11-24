i Am Donnerstag fällt Schnee "bis in tiefe Lagen". APA-Images / AFP / JOE KLAMAR Wintereinbruch bringt Schnee "Braut sich etwas zusammen" – Meteorologe warnt alle Österreich steht ein Schneetief bevor! Am Donnerstag trifft feuchte Mittelmeerluft auf arktische Kaltluft – ideale Bedingungen für Schneefall. Von André Wilding 24.11.2026, 13:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich liegt laut Unwetterzentrale (uwz.at) in einer Luftmassengrenze, die subpolare Kaltluft im Nordosten von milderen Luftmassen im Südwesten trennt. Unter dem Einfluss eines Zwischenhochs bleibt es aber noch trocken. Zur Wochenmitte macht sich allmählich ein Italientief bemerkbar und sorgt besonders am Donnerstag selbst im Flachland für den ersten Wintereinbruch.

Am Mittwoch halten sich im Süden dichte Wolken, vom Tiroler Alpenhauptkamm bis zu den Karnischen Alpen und Karawanken beginnt es im Tagesverlauf leicht zu schneien. An der Alpennordseite und im Osten scheint ab und zu die Sonne, am Nachmittag und Abend zieht es auch dort zu. Es bleibt aber noch meist trocken.

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Schnee bis "in tiefe Lagen"

Der Wind weht mäßig bis lebhaft und dreht auf Südost, im Westen wird es vorübergehend leicht föhnig. Am Abend und in der Nacht auf Donnerstag intensiviert sich dann der Schneefall von den Ötztaler Alpen bis in die Südsteiermark deutlich und weitet sich im weiteren Verlauf auf das ganze Land aus. Bei Einsetzen des Niederschlags ist im Südosten vorübergehend lokal gefrierender Regen dabei.

Der Donnerstag bringt bedeckten Himmel mit Schneefall. Ab dem Vormittag lassen die Niederschläge von Südosten und von Westen allmählich nach. Im Osten gibt es verbreitet 5 bis lokal 15 Zentimeter Neuschnee bis in tiefe Lagen. Weniger Niederschlag deutet sich vom Bodensee, entlang der Nordalpen bis ins Salzkammergut an. Vom Mühlviertel bis ins Nordburgenland weht anfangs mäßiger bis lebhafter Nordostwind. Bis zum Abend dreht der Wind auf Nordwest.

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"Perfekte Voraussetzungen für ein Schneetief"

"Am Donnerstag braut sich etwas zusammen: Ein Mittelmeertief zieht südlich an Österreich vorbei und versorgt uns mit feuchter Luft. Diese gleitet auf die eingeflossene arktische Kaltluft auf, perfekte Voraussetzungen für ein Schneetief", teilt Meteorologe Nikolas Zimmermann auf seinem X-Profil mit.

Am Freitag ist es weiterhin bedeckt mit teils leichtem Schneefall von Osttirol bis in die Südsteiermark. In den anderen Regionen sind häufiger trockene Abschnitte dabei und nur vereinzelt fallen ein paar Flocken.

Die Bilder des Tages i ?

Die Sonne zeigt sich nur zeitweise vom Arlberg bis zu den Hohen Tauern und im Burgenland. Tagsüber weht aber noch lebhafter, eisiger Nordwestwind und die Temperaturen kommen nicht über -3 bis +3 Grad hinaus.