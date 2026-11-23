i Ein Schnee-Tief nimmt Kurs auf Österreich und könnte auch in der Bundeshauptstadt für Schneefall sorgen. IMAGO/ZUMA Wire Meteorologe mit neuer Prognose "Ungewöhnliche Mengen" – Schnee-Chaos trifft Österreich Jetzt kommt der Schnee nach Wien! Ein Schnee-Tief nimmt Kurs auf Österreich und könnte auch in der Bundeshauptstadt für Schneefall sorgen. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wien könnte schon am Donnerstag eine weiße Überraschung erleben. Laut aktuellen Wetterprognosen steigt die Wahrscheinlichkeit für Schneefall in der Bundeshauptstadt deutlich. Ein Schnee-Tief nimmt Kurs auf Österreich und könnte die Flocken bis ins Flachland bringen.

Bereits zu Wochenbeginn strömt aus dem Norden eisige Luft in den Alpenraum. Die Schneefallgrenze sinkt zunehmend, größere Neuschneemengen werden zunächst aber nur im westlichen Bergland erwartet.

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Schnee-Tief steuert auf Wien zu

Ab der Wochenmitte könnte sich die Wetterlage weiter zuspitzen. Österreich gerät zwischen kalte Luftmassen aus dem Nordosten und mildere Luft aus dem Südwesten. Laut der Unwetterzentrale (UWZ) erhöht ein aufziehendes Italientief die Chancen auf Schneefall bis in tiefe Lagen.

Auch Meteorologe Manuel Oberhuber sieht die Wahrscheinlichkeit für Schnee in Wien steigen. Auf X schreibt er: "Der vorgestern erwähnte Schneefall im Flachland am kommenden Donnerstag wird wahrscheinlicher. Hier die Schneelage über Europa ab heute. Am Donnerstag dürfte ein Schnee-Tief ziemlich genau über Österreich zu liegen kommen"

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In einem weiteren Posting legt Oberhuber nun nach. Zwar gebe es bei der Entwicklung des Tiefs noch Unsicherheiten, dennoch zeichne sich für Teile Österreichs ein kräftiger Wintereinbruch ab. Der Experte rät deshalb, am Donnerstagmorgen mehr Zeit einzuplanen.

Eine von Oberhuber veröffentlichte Wetterkarte zeigt zudem jene Regionen, in denen am Donnerstag für die Jahreszeit ungewöhnlich große Schneemengen möglich sind.

Die Prognose im Detail

Der Dienstag verläuft in weiten Landesteilen trocken und häufig sonnig, im Westen und entlang der Nordalpen halten sich anfangs noch Restwolken. Ganz vereinzelt fallen daraus in der Früh noch ein paar Schneeflocken, am Nachmittag ziehen von Südwesten her Schleierwolken auf. Bei vor allem im Osten noch lebhaftem Nordwestwind liegen die Höchstwerte zwischen -2 und +6 Grad, leicht frostig bleibt es inneralpin sowie im Oberen Mühl- und Waldviertel.

Die Bilder des Tages i ?

Am Mittwoch halten sich meist dichte Wolken, vom Tiroler Alpenhauptkamm bis zu den Karnischen Alpen und Karawanken schneit es zeitweise leicht. An der Alpennordseite und im Osten schimmert noch ab und zu die Sonne durch die Wolkendecke, ab dem Abend breitet sich der Schneefall langsam aus und intensiviert sich im Süden. Der Wind weht vor allem im Donauraum lebhaft und dreht auf Ost bis Südost, im Westen wird es leicht föhnig. Je nach Föhneinfluss steigen die Temperaturen auf -2 bis +7 Grad.

Der Donnerstag startet verbreitet winterlich mit gebietsweise sogar kräftigem Schneefall, in den Niederungen von der Südoststeiermark bis ins Wiener Becken sowie in den westlichen Tallagen mischt sich tagsüber vorübergehend Schneeregen dazu. Vereinzelt besteht auch die Gefahr von gefrierendem Regen mit Glatteis. Gegen Abend lässt die Intensität von Süden her nach, die Sonne zeigt sich aber kaum. Im Donauraum und im Waldviertel weht lebhafter Nordostwind. Die Höchstwerte liegen zwischen -3 und +3 Grad.