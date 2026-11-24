i Wien steht ein kräftiger Wintereinbruch bevor. lightkey Winter schlägt zu Neue Modelle zeigen, wie viel Schnee nach Wien kommt Wien steht ein kräftiger Wintereinbruch bevor. Am Donnerstag sind bis zu 20 Zentimeter Schnee möglich. Danach droht tagelanger Dauerfrost. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 11:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wien könnte sich am Donnerstag in eine weiße Winterlandschaft verwandeln. Laut dem Wetterdienst Kachelmannwetter steht der Bundeshauptstadt ein kräftiger Wintereinbruch bevor.

Wie aus einer Prognose auf der Plattform X hervorgeht, gelten fünf bis 15 Zentimeter Schnee bereits als ziemlich sicher. Manche Wettermodelle rechnen sogar mit einer bis zu 20 Zentimeter dicken Schneedecke.

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Auch die Kälte könnte sich hartnäckig halten: Für einige Tage ist Dauerfrost möglich. Damit zeichnet sich in Wien ein winterliches erstes Adventwochenende mit Schnee und Frost ab.

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Die Prognose im Detail

Am Mittwoch halten sich im Süden dichte Wolken, vom Tiroler Alpenhauptkamm bis zu den Karnischen Alpen und Karawanken beginnt es im Tagesverlauf leicht zu schneien. An der Alpennordseite und im Osten scheint ab und zu die Sonne, am Nachmittag und Abend zieht es auch dort zu. Es bleibt aber noch meist trocken. Der Wind weht mäßig bis lebhaft und dreht auf Südost, im Westen wird es vorübergehend leicht föhnig.

Am Abend und in der Nacht auf Donnerstag intensiviert sich dann der Schneefall von den Ötztaler Alpen bis in die Südsteiermark deutlich und weitet sich im weiteren Verlauf auf das ganze Land aus. Bei Einsetzen des Niederschlags ist im Südosten vorübergehend lokal gefrierender Regen dabei.

Die Bilder des Tages i ?

Der Donnerstag bringt bedeckten Himmel mit Schneefall. Ab dem Vormittag lassen die Niederschläge von Südosten und von Westen allmählich nach. Im Osten gibt es verbreitet 5 bis lokal 15 cm Neuschnee bis in tiefe Lagen. Weniger Niederschlag deutet sich vom Bodensee, entlang der Nordalpen bis ins Salzkammergut an. Vom Mühlviertel bis ins Nordburgenland weht anfangs mäßiger bis lebhafter Nordostwind. Bis zum Abend dreht der Wind auf Nordwest.

Am Freitag ist es weiterhin bedeckt mit teils leichtem Schneefall von Osttirol bis in die Südsteiermark. In den anderen Regionen sind häufiger trockene Abschnitte dabei und nur vereinzelt fallen ein paar Flocken. Die Sonne zeigt sich nur zeitweise vom Arlberg bis zu den Hohen Tauern und im Burgenland. Der Wind weht lediglich im östlichen Flachland mäßig aus Nordwest.