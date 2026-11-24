i Auch Wien darf sich in dieser Woche über Schnee freuen. APA-Images / ALEX HALADA (Archivbild) "Bis zu 30 cm", -10 Grad Neue Schnee-Prognose überrascht jetzt alle Österreicher Diese Woche bringt ein Tief in Kombination mit polarer Kaltluft den ersten markanten Wintereinbruch im Flachland der Saison. Wo es überall weiß wird. Von André Wilding 24.11.2026, 05:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Zwischenhoch machte sich bereits im Laufe des Montags immer mehr bemerkbar, und das Wetter in Österreich beruhigt sich am Dienstag deutlich. Aus Nordosteuropa wird laut Unwetterzentrale (uwz.at) jedoch weiterhin für die Jahreszeit sehr kalte Luft polaren Ursprungs herangeführt. Bereits am Mittwoch greift ein sich verstärkendes Tief über dem westlichen Mittelmeerraum zunehmend ins Wettergeschehen ein.

Mit dem Durchzug des Tiefs über Norditalien in Richtung Balkan am Donnerstag trifft mildere und feuchtere Luft aus Südeuropa auf die in den Alpenraum bereits eingeflossene Kaltluft und sorgt für den ersten markanten Wintereinbruch der Saison. Zum Wochenende hin nimmt der Tiefdruckeinfluss nur langsam ab, und die kalte Nord- bis Nordostströmung setzt sich fort. Nennenswerte Neuschneemengen sind dann aber nicht mehr in Sicht.

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Der konkrete Fahrplan

Der Dienstag verläuft in weiten Landesteilen noch trocken und häufig sonnig, im Westen und entlang der Nordalpen halten sich anfangs noch Restwolken. Ganz vereinzelt fallen daraus in der Früh noch ein paar Schneeflocken, am Nachmittag ziehen von Südwesten her Schleierwolken auf. Bei vor allem im Osten noch lebhaftem Nordwestwind liegen die Höchstwerte zwischen -2 und +6 Grad, leicht frostig bleibt es inneralpin sowie im Oberen Mühl- und Waldviertel.

Am Mittwoch halten sich meist dichte Wolken, vom Tiroler Alpenhauptkamm bis zu den Karnischen Alpen und Karawanken schneit es zeitweise leicht. An der Alpennordseite und im Osten schimmert noch ab und zu die Sonne durch die Wolkendecke, ab dem Abend breitet sich der Schneefall langsam aus und intensiviert sich im Süden. Der Wind weht vor allem im Donauraum lebhaft und dreht auf Ost bis Südost, im Westen wird es leicht föhnig. Je nach Föhneinfluss steigen die Temperaturen auf -2 bis +7 Grad.

Erste Schneefälle in den Gebirgstälern – wo Österreich jetzt weiß ist i ?

Der Donnerstag startet verbreitet winterlich mit gebietsweise sogar kräftigem Schneefall, in den Niederungen von der Südoststeiermark bis ins Wiener Becken sowie in den westlichen Tallagen mischt sich tagsüber vorübergehend Schneeregen dazu. Vereinzelt besteht auch die Gefahr von gefrierendem Regen mit Glatteis. Gegen Abend lässt die Intensität von Süden her nach, die Sonne zeigt sich aber kaum. Im Donauraum und im Waldviertel weht lebhafter Nordostwind. Die Höchstwerte liegen zwischen -3 und +3 Grad.

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Am Freitag überwiegen die Wolken, vor allem im Bergland schneit es noch zeitweise. Viel Neuschnee kommt aber allgemein nicht mehr zusammen. Die Sonne zeigt sich höchstens zwischendurch, am ehesten im Süden sowie im Flachland. Im Osten weht noch lebhafter, eisiger Nordwest- und am Bodensee Nordostwind. Im Tagesverlauf lässt der Wind nach, die Temperaturen kommen nicht über -3 bis +3 Grad hinaus.

Wie viel Schnee ist möglich?

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend kommen im Süden und Osten verbreitet 10 bis 20 cm Neuschnee zusammen, in höheren Lagen sind lokal sogar bis zu 30 cm möglich. Auch weiter westlich wird es winterlich, hier sind meist 5 bis 15 cm zu erwarten. Selbst im östlichen Flachland und in den südlichen Beckenlagen, darunter Wien, Graz und St. Pölten, sind rund 10 bis 15 cm Neuschnee innerhalb von etwa zehn Stunden durchaus möglich. Bei den genauen Mengen gibt es allerdings noch gewisse Unsicherheiten.

Prognostizierte Schneemengen von Mittwochabend bis Donnerstagnacht UBIMET

Klimatologische Einordnung

Im Schnitt kommt die erste Schneedecke in Wien erst am 8. Dezember. Ein Wintereinbruch am 26. November wäre dort 12 Tage früher als im Mittel von 1991 bis 2020. Als Schneedecke zählt hier mindestens 1 cm Schnee.

In letzter Zeit sind aber solche Neuschneemengen selbst im Winter zur Rarität geworden, von Rekorden sind wir aber noch weit entfernt. In Wien gab es z.B. sowohl 1966 als auch 1971 im November schon mal 25 cm Neuschnee an einem Tag.

Erste Schneedecke >1 cm im Winterhalbjahr UBIMET/GSA

Schneeverwehungen und Schneebruch

Mit dem auffrischenden Nordwind kann es in exponierten Lagen des Mühl-, Most- und Waldviertels sowie am Alpenostrand rund um den Semmering und Wechsel zu Schneeverwehungen kommen. Der Schnee fällt zudem besonders in tieferen Lagen teilweise feucht aus. Da einzelne Bäume noch Laub tragen, besteht vor allem in der Südosthälfte örtlich die Gefahr von Schneebruch.

Winterliches Wochenende

Am Freitag lässt der Schneefall deutlich nach. Nur regional sind noch ein paar leichte, meist unergiebige Schneeschauer möglich, größere Neuschneemengen sind nach derzeitigem Stand nicht mehr in Sicht. Der Tiefdruckeinfluss nimmt jedoch nur langsam ab, und die kalte Nord- bis Nordostströmung bleibt bestehen.

Die Bilder des Tages i ?

Damit stehen auch die Chancen auf einen raschen Temperaturanstieg schlecht: Das Wochenende verläuft weiterhin winterlich kalt, bei klarem Himmel und nachlassendem Wind muss in vielen Regionen mit Frost gerechnet werden.

In manchen Gebieten auch abseits des Berglands sinken die Temperaturen sogar in Richtung -10 Grad. Der Winter klopft damit Ende November bereits kräftig an.