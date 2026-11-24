i Schneefahrbahnen werden in Wien zur Gefahr, Laster können liegenbleiben. Archivbild Stadt Wien | Feuerwehr Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee Achtung! Wien droht am Donnerstag riesen Schnee-Chaos Schnee-Alarm für Donnerstag! Meteorologen rechnen mit kräftigem Schneefall bis ins Flachland. Besonders im Frühverkehr könnte es schwierig werden. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich muss sich auf einen turbulenten Donnerstag einstellen! Ein kräftiges Schneetief nimmt Kurs auf das Land und könnte ausgerechnet zum morgendlichen Berufsverkehr für Probleme sorgen. Neue Wetterkarten zeigen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für ungewöhnlich starke Schneefälle.

Besonders betroffen dürften Teile des Südens und Nordostens sein – darunter möglicherweise auch Wien. Meteorologen raten deshalb schon jetzt, sich auf mögliches Verkehrschaos vorzubereiten: "Aus heutiger Sicht sollte man Donnerstagfrüh etwas mehr Zeit einplanen", warnt Meteorologe Manuel Oberhuber mit Blick auf den bevorstehenden Wintereinbruch.

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Experte warnt vor schwierigem Frühverkehr

Am Donnerstag (26. November) könnte es bereits in den frühen Morgenstunden kräftig schneien. Das dürfte sich besonders auf Straßen auswirken, auf denen zur Hauptverkehrszeit viele Menschen unterwegs sind.

Prognostizierte Schneemengen von Mittwochabend bis Donnerstagnacht UBIMET

Schneebedeckte Fahrbahnen, schlechte Sicht und stellenweise Glätte könnten den Verkehr deutlich verlangsamen. Ob es tatsächlich zu größeren Staus oder Verkehrsbehinderungen kommt, hängt von den Schneemengen und der Intensität des Niederschlags ab.

Meteorologe Oberhuber weist ausdrücklich darauf hin, dass die Berechnungen noch gewisse Unsicherheiten enthalten. Dennoch zeichne sich in Teilen Österreichs ein kräftiger Wintereinbruch ab. "Wie bei Tiefs über Mitteleuropa üblich, gibt es noch gewisse Unsicherheiten", erklärt er.

Seine Empfehlung für Donnerstagfrüh ist damit eindeutig: Wer unterwegs sein muss, sollte vorsichtshalber zusätzliche Fahrzeit einplanen.

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Neue Wetterkarten zeigen auffälliges Schneesignal

Besonders bemerkenswert sind zwei aktuelle Berechnungen des europäischen Wettermodells ECMWF. Eine Karte zeigt, wo die Wahrscheinlichkeit für mehr als zehn Millimeter Niederschlag in Form von Schnee, gemessen als Wasseräquivalent, erhöht ist. Besonders auffällig sind Teile des südlichen und nordöstlichen Österreichs.

Eine zweite Darstellung zeigt den sogenannten "Extreme Forecast Index", kurz EFI. Dieser gibt Hinweise darauf, wo die vorhergesagten Schneemengen heftig ausfallen könnten. Sie zeigen am Donnerstag für diese Jahreszeit ungewöhnliche Schneemengen, erklärt Oberhuber.

Wien und der Süden besonders im Fokus

Auch Meteorologe Nikolas Zimmermann sieht die Voraussetzungen für einen kräftigen Schneefall gegeben. "Am Donnerstag braut sich etwas zusammen", schreibt er.

Ein Mittelmeertief zieht südlich an Österreich vorbei und transportiert feuchte Luft in Richtung Alpenraum. Diese trifft auf kalte Luft arktischen Ursprungs, die sich zuvor bereits über Österreich ausgebreitet hat. Dadurch entstehen günstige Bedingungen für ergiebigen Schneefall.

Nach den aktuellen Modellberechnungen liegt der Schwerpunkt im Süden und Nordosten Österreichs – einschließlich Wien. Zimmermann betont allerdings, dass die genaue Zugbahn des Tiefs entscheidend dafür sein wird, wo tatsächlich die größten Schneemengen fallen. Schon kleinere Änderungen könnten darüber entscheiden, welche Regionen besonders stark betroffen sind.

Bis zu 15 Zentimeter sogar im Flachland

Auch die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) rechnet mit einem markanten Wintereinbruch. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend könnten im Süden und Osten verbreitet 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. In höheren Lagen seien örtlich sogar bis zu 30 Zentimeter möglich.

Besonders brisant für den Berufsverkehr: Selbst in Wien, Graz und St. Pölten hält die UWZ rund 10 bis 15 Zentimeter innerhalb von etwa zehn Stunden für möglich.

Der Donnerstag beginnt laut der Prognose verbreitet winterlich, stellenweise mit kräftigem Schneefall. In tieferen Lagen kann sich tagsüber vorübergehend Schneeregen dazumischen. Vereinzelt ist auch gefrierender Regen mit Glatteis möglich. In exponierten Gebieten des Waldviertels, Mostviertels und Mühlviertels sowie am Alpenostrand drohen zudem Schneeverwehungen.

Und auch danach bleibt es winterlich. Die UWZ erwartet für das Wochenende weiterhin frostige Temperaturen. In manchen Regionen könnte das Thermometer sogar abseits des Berglands in Richtung minus zehn Grad sinken.