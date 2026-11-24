i Wadsak sagt deutlichen Schneefall für Donnerstag voraus IMAGO / Helmut Graf Ernste Prognose für Wien "Hydrometeore fallen" – Wadsak-Ansage überrascht alle Wadsak kündigt für Donnerstag "hexagonale Wasserkristalle" an – also Schnee. Für Wien rechnet Wetterexperte Grohs mit bis zu 15 Zentimetern. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 15:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schnee-Alarm mit Augenzwinkern! Meteorologe Marcus Wadsak kündigt den Wintereinbruch am Donnerstag (26. November) auf Facebook auf seine ganz eigene Art an: "Am Donnerstag fallen Hydrometeore, also Partikel aus Dihydrogenmonoxid in fester und flüssiger Form vom Firmament."

Wadsak legt nach: "Größtenteils rechnen wir mit einem hexagonalem Wasserkristallgemisch, das aus dem Himmelszelt fällt."

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Gemeint sind schlicht Schnee und Regen. Hinter der scherzhaften Formulierung steckt eine ernste Prognose: Ein Italientief bringt Österreich verbreitet winterliches Wetter.

Grohs: Wien bekommt Schneedecke

Besonders spannend wird es in der Bundeshauptstadt. Laut Alpinwetter-Experte Clemens Grohs könnte sich am Donnerstag in Wien eine Schneedecke von 5 bis 20 Zentimetern bilden. Die Modelle sind sich noch nicht einig: Während ICON eher 5 bis 10 Zentimeter berechnet, zeigt Super HD sogar 15 bis 25 Zentimeter. Sein Fazit: "5 bis 15 cm sollten es fix werden!"

Grohs erwartet jedenfalls einen Wintereinbruch und hält anschließend einige Tage Dauerfrost für möglich. Das erste Adventwochenende könnte in Wien damit weiß und frostig werden. Wie viel Schnee tatsächlich liegen bleibt, hängt vom weiteren Verlauf des Tiefs ab.

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Die Prognose im Detail

Am Mittwoch halten sich laut UBIMET im Süden dichte Wolken, vom Tiroler Alpenhauptkamm bis zu den Karnischen Alpen und Karawanken beginnt es im Tagesverlauf leicht zu schneien. An der Alpennordseite und im Osten scheint ab und zu die Sonne, am Nachmittag und Abend zieht es auch dort zu. Es bleibt aber noch meist trocken. Der Wind weht mäßig bis lebhaft und dreht auf Südost, im Westen wird es vorübergehend leicht föhnig.

Am Abend und in der Nacht auf Donnerstag intensiviert sich dann der Schneefall von den Ötztaler Alpen bis in die Südsteiermark deutlich und weitet sich im weiteren Verlauf auf das ganze Land aus. Bei Einsetzen des Niederschlags ist im Südosten vorübergehend lokal gefrierender Regen dabei.

Die Bilder des Tages i ?

Der Donnerstag startet verbreitet winterlich mit gebietsweise sogar kräftigem Schneefall. Im Osten gibt es verbreitet 5 bis lokal 15 cm Neuschnee bis in tiefe Lagen.

In den Niederungen von der Obersteiermark bis ins Wiener Becken sowie in den westlichen Tallagen mischt sich tagsüber vorübergehend Schneeregen dazu. Vereinzelt besteht auch die Gefahr von gefrierendem Regen mit Glatteis.

Gegen Abend lässt die Intensität von Süden her nach, die Sonne zeigt sich aber kaum. Im Donauraum und im Waldviertel weht lebhafter Nordostwind. Die Höchstwerte liegen zwischen -2 und +3 Grad.

Am Freitag ist es weiterhin bedeckt mit teils leichtem Schneefall von Osttirol bis in die Südsteiermark. In den anderen Regionen sind häufiger trockene Abschnitte dabei und nur vereinzelt fallen ein paar Flocken. Die Sonne zeigt sich nur zeitweise vom Arlberg bis zu den Hohen Tauern und im Burgenland. Der Wind weht lediglich im östlichen Flachland mäßig aus Nordwest.