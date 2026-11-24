i Das chinesische BYD SUV-Modell Ti7 ähnelt laut Gericht zu sehr dem Land Rover Defender BYD Gericht stoppt Verkauf SUV-Modell Ti7 von BYD in der ganzen EU verboten Rückschlag für BYD: Ein Gericht in Den Haag stoppt den SUV Ti7 in der EU. Der Wagen ähnelt laut Urteil zu sehr dem Land Rover Defender. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 17:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Schlappe für den chinesischen Autobauer BYD! Ein Gericht in den Niederlanden hat den Vertrieb des SUV-Modells Ti7 in der Europäischen Union vorläufig verboten. Der Grund: Das Fahrzeug ähnelt nach Ansicht des Gerichts dem britischen Land Rover Defender zu stark. Auch an der Börse sorgte die Entscheidung für schlechte Stimmung.

Die BYD-Aktie verlor am Montag (23. November) in Hongkong zeitweise rund vier Prozent. Zum Handelsschluss lag das Minus bei 1,9 Prozent.

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Gericht sieht auffällige Ähnlichkeiten

Auslöser ist eine Klage von Jaguar Land Rover. Der britische Autobauer wirft BYD vor, mit dem Ti7 geschützte Designmerkmale des Defender übernommen zu haben.

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Das Gericht in Den Haag gab dem Unternehmen am Freitag (20. November) in einem Eilverfahren teilweise recht. Besonders die markanten Schultern der Karosserie, die abgerundeten Kanten, die Form der Radkästen und die gesamte Silhouette seien dem Defender zu ähnlich.

Der Land Rover Defender der aktuellen Generation ist seit 2019 auf dem Markt. BYD stellte seinen Ti7 im Jahr 2025 zunächst in China vor.

BYD wehrt sich gegen das Verbot

Das Urteil hat weitreichende Folgen: BYD darf den Ti7 innerhalb der EU vorerst weder einführen noch herstellen, lagern, anbieten oder verkaufen.

Der chinesische Hersteller bestreitet allerdings, fremde Designrechte verletzt zu haben: "Der BYD Ti 7 ist das Ergebnis der eigenständigen Entwicklungsarbeit von BYD und verletzt keinerlei Rechte von JLR", erklärte das Unternehmen. Man werde alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um gegen die Entscheidung vorzugehen.

Entscheidung noch nicht endgültig

Der Ti7 ist in der EU bisher nicht auf dem Markt. Das Verbot betrifft damit auch mögliche künftige Verkaufspläne.

Noch ist das letzte Wort im Streit nicht gesprochen. Bei der Entscheidung handelt es sich um eine vorläufige Anordnung im Eilverfahren. Jaguar Land Rover muss innerhalb von sechs Monaten ein Hauptverfahren einleiten, damit die Angelegenheit endgültig gerichtlich geklärt werden kann.