i Wer beim Adventbummel falsch parkt, riskiert eine teure Bescherung. iStock/querbeet Böse Bescherung Parken beim Adventmarkt: Diese Falle kennen viele nicht Wer beim Adventbummel auf einem Kundenparkplatz die Höchstparkdauer überschreitet, riskiert Strafen. Die AK rät, Schilder genau zu lesen. Von Heute Life 24.11.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Duft von gebrannten Mandeln liegt in der Luft, die ersten Punschstände locken und die Weihnachtsgeschenke wollen auch noch besorgt werden.

Doch wer sein Auto beim Adventbummel auf einem Kundenparkplatz abstellt, könnte eine böse Überraschung erleben. Statt Weihnachtsstimmung flattert plötzlich eine saftige Zahlungsaufforderung ins Haus.

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Schon die Einfahrt kann teuer werden

Was viele nicht wissen: Auf privaten Kundenparkplätzen gelten oft strenge Regeln. Und die akzeptiert man unter Umständen bereits beim Hineinfahren. "Diese Bedingungen gelten grundsätzlich schon mit dem Befahren des Parkplatzes. Wer hineinfährt, erkennt sie also automatisch an", erklärt AK-Konsumentenschützerin Selin Celikel.

Entscheidend sind die Hinweisschilder vor Ort. Sie legen fest, wie lange geparkt werden darf und welche Kosten bei Verstößen drohen. Wer nach dem Einkauf noch gemütlich über den Adventmarkt schlendert, kann die erlaubte Parkdauer schnell überschreiten.

Selbst kurzes Wenden kann Folgen haben

Besonders tückisch: Die Parkplätze werden teilweise auch dann kontrolliert, wenn das Geschäft längst geschlossen hat. Viele Betreiber setzen dafür auf Videokameras und automatische Kennzeichenerkennung. Im Extremfall kann sogar ein kurzes Wendemanöver auf einem fremden Kundenparkplatz eine Zahlungsforderung auslösen. Voraussetzung für die Wirksamkeit solcher Vertragsbedingungen ist allerdings, dass sie ausreichend klar und deutlich erkennbar sind.

So bleibt die böse Bescherung aus

Damit der Adventausflug nicht unnötig teuer wird, empfiehlt die Arbeiterkammer, die Beschilderung genau zu lesen und die erlaubte Parkzeit einzuhalten. Dauert der Einkaufsbummel länger, sollte rechtzeitig beim Unternehmen nach einer möglichen Verlängerung gefragt werden.

Auch Kassenbons und Einkaufsbelege sollte man nicht gleich wegwerfen. Sie können bei späteren Rückfragen helfen, den Aufenthalt nachzuweisen.