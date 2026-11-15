i US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, Außenminister Marco Rubio und Finanzminister Scott Bessent wurden in Sicherheit gebracht. REUTERS/Yves Herman Angst vor Anschlägen Trump-Minister rasen plötzlich an hochgeheime Orte Die Angst vor iranischen Anschlägen in den USA wächst: Drei Mitglieder von Donald Trumps Regierung sollen an sichere Orte gebracht worden sein. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 18:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Sorge vor iranischen Vergeltungsangriffen sorgt in Washington für verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. Mehrere Mitglieder der Regierung von US-Präsident Donald Trump wurden nach einem Bericht der israelischen Zeitung "Israel Hayom" an besonders geschützte Orte gebracht. Betroffen sind demnach Finanzminister Scott Bessent, Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth.

Bessent bestätigte seinen Umzug selbst in einem Interview mit dem US-Sender CNBC. Auf Anweisung des Secret Service habe er sein Haus im Washingtoner Stadtteil Georgetown verlassen und sei auf einen Militärstützpunkt gebracht worden. "Ich werde mich von den Morddrohungen, die sie gegen mich ausgesprochen haben, nicht einschüchtern lassen", sagte er. Auch andere Kabinettsmitglieder würden sich nicht einschüchtern lassen.

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Geheimdienstinformationen zu möglichen Drohnenangriffen

Hinter den verschärften Schutzmaßnahmen sollen neue Erkenntnisse der Geheimdienste stehen. Laut "Israel Hayom" übermittelte der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad Informationen an die CIA. Diese sollen auf konkrete Bedrohungen gegen Trump und hochrangige Mitglieder seiner Regierung hinweisen.

Dem Bericht zufolge wird auch die Möglichkeit von Angriffen mit sprengstoffbeladenen Drohnen geprüft. Solche Attacken könnten den klassischen Personenschutz vor besondere Herausforderungen stellen. Die israelischen und amerikanischen Vertreter, auf die sich die Zeitung beruft, sehen die Drohungen demnach als einen wichtigen Faktor für die aktuelle US-Politik gegenüber Teheran.

US-Angriffe im Iran i ?

Auch Rubio und Hegseth sollen ihre bisherigen Unterkünfte verlassen haben und auf Militärstützpunkten untergebracht worden sein. Unabhängig bestätigt wurde in den vorliegenden Berichten vor allem der Umzug von Finanzminister Bessent.

Trump schränkt öffentliche Auftritte ein

Auch Donald Trump soll seine öffentlichen Auftritte wegen der Gefahr deutlich reduziert haben. Bei Veranstaltungen im Freien gelten dem Bericht zufolge verschärfte Schutzmaßnahmen. Dazu zählen auch spezielle Abwehrsysteme gegen Drohnen.

Die Sicherheitslage fällt in eine Phase angespannter Beziehungen zwischen Washington und Teheran. Eine Einigung im Konflikt ist weiterhin nicht in Sicht. Trump hatte seinen Beratern zuletzt laut einem Reuters-Bericht signalisiert, vorerst auf weitere Angriffe verzichten zu können, solange es keine neuen Provokationen durch den Iran oder mit ihm verbündete Huthi-Milizen gibt.

Finanzminister Bessent sieht die Drohungen auch als Reaktion auf die US-Sanktionspolitik gegen den Iran. Teheran hat laut Reuters bestritten, Anschläge auf Regierungsvertreter oder Menschen auf US-Boden zu planen.