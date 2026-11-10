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Bei einem israelischen Militäreinsatz im Westjordanland wurde ein 14-jähriger Palästinenser getötet.
Bei einem israelischen Militäreinsatz im Westjordanland wurde ein 14-jähriger Palästinenser getötet.
Reuters
Schüsse im Westjordanland

14-Jähriger bei israelischem Militäreinsatz getötet

Bei einem israelischen Militäreinsatz im Westjordanland wurde ein 14-jähriger Palästinenser getötet. Zwei weitere Jugendliche wurden verletzt.
Von Newsdesk Heute
10.11.2026, 10:03
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Bei einem Einsatz der israelischen Armee im besetzten Westjordanland ist ein 14-jähriger Palästinenser ums Leben gekommen. Zwei weitere Jugendliche wurden verletzt. Über die Hintergründe des Vorfalls gibt es unterschiedliche Angaben.

Nach Informationen des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurde der 14-Jährige am Montagabend im Dorf Burka nahe Nablus von israelischen Soldaten erschossen. Die Behörde in Ramallah beruft sich dabei auf eine Mitteilung der israelischen Behörden.

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Die Einsatzkräfte sollen das Dorf anschließend durchsucht und den Leichnam des Jugendlichen mitgenommen haben. Der palästinensische Rote Halbmond berichtete zudem von zwei weiteren verletzten Jugendlichen, die in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Armee spricht von Steinwürfen

Das israelische Militär schildert den Vorfall anders. Demnach hätten Soldaten am Ortsrand mehrere Personen bemerkt, die Steine auf eine von israelischen Fahrzeugen genutzte Straße werfen wollten.

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In der Gegend sei es zuletzt mehrfach zu Steinwürfen auf israelische Autos gekommen. Die Soldaten hätten daraufhin geschossen und mehrere Personen getroffen.

red, 10.11.2026, 10:03
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