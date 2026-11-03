i Chinas Präsident Xi Jinping und Omans Sultan Haitham bin Tariq beim Staatstreffen in Peking. REUTERS Gipfeltreffen in Peking Xi: Nahost soll nicht zur Kampfarena werden Chinas Präsident empfing den omanischen Sultan und rief zum Frieden in der Golfregion auf. Peking will Sondergesandte entsenden. Von Newsdesk Heute 03.11.2026, 10:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einem Treffen mit dem omanischen Sultan Haitham bin Tariq al-Said in Peking hat Chinas Staatschef Xi Jinping eindringlich vor einer Eskalation im Nahen Osten gewarnt.

Die Welt durchlebe "tiefgreifende Veränderungen, wie sie seit einem Jahrhundert nicht mehr gesehen wurden", erklärte Xi.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Die Region am Persischen Golf sollte nicht zur Arena für Großmachtrivalität und geopolitische Konflikte werden. Frieden und Stabilität in der Region erfordern die gemeinsame Pflege und den Schutz durch alle Parteien", sagte Xi laut dem chinesischen Außenministerium, wie The Jerusalem Post berichtet.

China will vermitteln

China ist traditionell zurückhaltend in der Nahostdiplomatie gewesen. Angesichts der Spannungen durch den US-israelischen Konflikt mit dem Iran, der die Straße von Hormus beeinträchtigt und weltweite Energie- und Schifffahrtskosten in die Höhe getrieben hat, verstärkt Peking aber seine Bemühungen.

Bereits in der vergangenen Woche kündigte das chinesische Außenministerium an, bald Sondergesandte in den Nahen Osten zu entsenden, um Engagement und Deeskalation zu fördern.

Historischer Besuch

Der zweitägige Besuch des Sultans ist der erste eines omanischen Staatsoberhaupts in China seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen 1978.

Sultan Haitham zeigte sich offen für ein bilaterales Handels- und Investitionsabkommen mit China. "Wir sind überzeugt, dass ein solches Abkommen neue Wege für Handel und Investitionen eröffnen würde", sagte er.

Die Bilder des Tages i ?

China ist bereits Omans größter Handelspartner. Der Golfstaat exportiert Rohöl und Energieprodukte nach China und arbeitet am Ausbau seiner erneuerbaren Energien und des digitalen Handels.