i Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen ist ein hochrangiger Hamas-Kommandeur getötet worden. istock Trotz Waffenruhe Luftschlag in Gaza! Hamas-Kommandeur ist tot Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen ist ein hochrangiger Hamas-Kommandeur getötet worden. Die Terrororganisation bestätigte seinen Tod. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 09:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einem israelischen Luftangriff im Süden des Gazastreifens ist ein hochrangiger Hamas-Kommandeur getötet worden. Die Terrororganisation bestätigte inzwischen den Tod von Samir Abu Junis (53), der die Rafah-Brigade der Kassam-Brigaden angeführt hatte.

Der Angriff ereignete sich am Samstag in Chan Junis. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Hamas-Kreise berichtete, kam Abu Junis dabei ums Leben. Laut Sanitätern wurden auch weitere Menschen verletzt. Zuvor hatte das israelische Militär mitgeteilt, einen ranghohen Kommandeur des bewaffneten Hamas-Arms angegriffen zu haben.

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Seit 1991 für Hamas aktiv

Abu Junis war bereits seit 1991 Mitglied der Kassam-Brigaden und hatte im Laufe der Jahre mehrere Führungspositionen in Rafah übernommen. Seine Beerdigung ist laut Hamas für Sonntag in Chan Junis geplant.

Obwohl seit Oktober 2025 eine Waffenruhe gilt, kommt der Gazastreifen weiterhin nicht zur Ruhe. Die Vereinbarung beendete zwar die schweren Kämpfe, israelische Angriffe gingen jedoch weiter. Auch eine Entwaffnung der Hamas blieb bislang aus.