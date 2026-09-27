i Unter den Geiseln, die der getötete Kommandeur laut israelischen Angaben festgehalten haben soll, waren auch drei Deutsch-Israelis. Sie kamen im Oktober 2025 frei. REUTERS Neun Geiseln festgehalten Israel meldet Tötung eines Hamas-Kommandeurs Israels Armee meldet die Tötung eines Hamas-Kommandeurs im Gazastreifen. Er soll an der Gefangenschaft von neun Geiseln beteiligt gewesen sein. Von Newsdesk Heute 27.09.2026, 19:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Israels Militär hat nach eigenen Angaben einen Hamas-Kommandeur im Gazastreifen getötet, der während des Kriegs an der Gefangenschaft von neun Geiseln beteiligt gewesen sein soll. Der Mann sei bereits am Dienstag bei einem Angriff im Norden des Küstenstreifens getötet worden, teilten die israelische Armee und der Inlandsgeheimdienst Schin Bet am Sonntag mit.

Laut der Mitteilung war der Kommandeur dem militärischen Arm der Hamas zuzuordnen. Unter den neun Geiseln, die er demnach festgehalten haben soll, waren die deutsch-israelischen Brüder Gali und Ziv Berman sowie Alon Ohel. Alle drei kamen im Oktober 2025 im Rahmen einer Waffenruhe-Vereinbarung frei.

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Israel wirft Hamas Verstöße gegen Waffenruhe vor

Nach Angaben des israelischen Militärs soll der Kommandeur zuletzt auch an der Vorbereitung von Angriffen auf israelische Soldaten und Zivilisten sowie am Wiederaufbau militärischer Fähigkeiten der Hamas beteiligt gewesen sein. Die Armee bezeichnete dies als systematischen Verstoß gegen die Waffenruhe. Eine unabhängige Bestätigung dieser Angaben lag zunächst nicht vor.

Seit Oktober 2025 gilt im Gazastreifen offiziell eine Waffenruhe. Dennoch kommt es weiterhin zu tödlichen Angriffen. Israels Militär erklärte zuletzt wiederholt, bei Luftangriffen gezielt ranghohe Mitglieder der Hamas ins Visier genommen zu haben.

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Krieg begann mit Hamas-Angriff im Oktober 2023

Der Gaza-Krieg wurde durch den Angriff der Hamas und anderer extremistischer Gruppen auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst. Dabei wurden nach israelischen Angaben rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Seit Beginn des Kriegs wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen mehr als 74.000 Palästinenser getötet. Diese Opferzahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.