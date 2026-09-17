StartseiteNachrichtenKrieg im Nahen Osten
Die USA verweigern Palästinenserpräsident Mahmud Abbas die Einreise.
Die USA verweigern Palästinenserpräsident Mahmud Abbas die Einreise.
Reuters
US-Sanktionen verlängert

Kein Visum für Abbas – UN-Rede wohl nur per Video

Die USA verweigern Palästinenserpräsident Abbas erneut die Einreise zur UN-Vollversammlung. Seine geplante Rede dürfte deshalb per Video stattfinden.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
17.09.2026, 10:21
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas dürfte bei der kommenden UN-Generaldebatte in New York erneut nicht persönlich auftreten können. Die USA verweigern ihm laut Medienberichten die Einreise – seine geplante Rede könnte deshalb per Video übertragen werden.

Im Flieger nach Wien – dann wird Iran-Atomchef gestoppt

Wie unter anderem die "Times of Israel" unter Berufung auf US-amerikanische und palästinensische Beamte berichtet, erhält Abbas kurz vor der UN-Vollversammlung keine Einreisegenehmigung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

USA verlängern Visa-Sanktionen

Das US-Außenministerium teilte mit, dass die bestehenden Visa-Einschränkungen gegen Vertreter der Palästinensischen Autonomiebehörde sowie Mitglieder der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) verlängert wurden.

USA verhängen Sanktionen gegen Palästinenserpräsident

Welche Personen konkret davon betroffen sind, gab das Ministerium auch auf Nachfrage nicht bekannt.

Eine Ausnahme gilt für die offizielle Vertretung der Palästinensischen Autonomiebehörde bei den Vereinten Nationen. Die Palästinenser verfügen bei der UNO über Beobachterstatus und sind kein Vollmitglied.

Abbas könnte per Video sprechen

Schon im vergangenen Jahr war Abbas wenige Wochen vor der UN-Vollversammlung von den USA mit Visa-Sanktionen belegt worden. Seine Rede hielt er damals dennoch – per Video zugeschaltet.

Netanjahu-Maschine fliegt Umweg zu UN-Treffen

Nach Informationen der "Times of Israel" strebt die palästinensische Seite auch diesmal einen virtuellen Auftritt an. Abbas soll am kommenden Donnerstag bei der UN-Generaldebatte sprechen.

Ebenfalls für Donnerstag ist eine Rede des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu vorgesehen.

Abbas konnte früher persönlich auftreten

Während der Präsidentschaft von Joe Biden sowie während der ersten Amtszeit von Donald Trump konnte Abbas bei der UN-Generalversammlung persönlich Reden halten.

Luxemburg will Palästina als Staat anerkennen

Abbas steht an der Spitze der Palästinensischen Autonomiebehörde, die Teile des Westjordanlandes verwaltet. Die PLO vertritt das palästinensische Volk auf internationaler Ebene. Die islamistische Hamas im Gazastreifen gehört weder der PLO noch der Palästinensischen Autonomiebehörde an.

red,17.09.2026, 10:21
Mehr zum Thema
Palästinensische AutonomiebehördeUNOIsraelWestjordanland

Weiterlesen

Weitere Storys
GazastreifenUS-RegierungHamas
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote