StartseiteNachrichtenKrieg im Nahen Osten
Die Huthi-Miliz soll Mekka mit einer Drohne angegriffen haben. (Symbolbild)
Die Huthi-Miliz soll Mekka mit einer Drohne angegriffen haben. (Symbolbild)
IMAGO/ZUMA Wire
Saudis schlagen Alarm

Huthis sollen Mekka mit Drohne angegriffen haben

Saudi-Arabien meldet einen Huthi-Drohnenangriff auf Mekka. Die Luftabwehr fing den Flugkörper noch vor der heiligen Stadt ab.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
16.09.2026, 08:39
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Alarm rund um Mekka: Saudi-Arabien meldet eine Drohnenattacke auf die heiligste Stadt des Islam. Der Flugkörper sei jedoch noch südlich der Stadt von der Luftabwehr abgefangen und zerstört worden.

Laut Turki al-Maliki, Sprecher der von Riad geführten Militärkoalition, wurde die Drohne ausgeschaltet, "bevor sie in den gesperrten Luftraum der heiligen Stadt eindrang". Gestartet worden sei sie "von der terroristischen Huthi-Miliz".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Saudis kündigen Reaktion an

Die Militärkoalition drohte daraufhin mit Vergeltungsmaßnahmen. Die Sicherheit der heiligen Stätten und der Pilger sei eine "rote Linie". Man werde "nicht zögern, die notwendigen und abschreckenden Maßnahmen" zu ergreifen.

Raketen-Hölle! Huthis bombardieren Saudi-Arabien

Auch die Organisation für Islamische Zusammenarbeit verurteilte den Angriff als "abscheulich".

Huthis sprechen von "Lüge"

Die Huthis bestreiten die Vorwürfe. "Die Behauptungen über einen Angriff auf Mekka sind eine abgedroschene Lüge", erklärte Funktionär Hasem al-Assad. Diese sei "schon früher benutzt" worden und könne "niemanden mehr täuschen".

Nahost-Alarm! Houthi-Miliz nimmt wichtige Meerenge ein

Die vom Iran unterstützte Miliz kontrolliert seit Jahren weite Teile des Jemen, darunter die Hauptstadt Sanaa. Erst vergangene Woche brachte sie bei einer Blitzoffensive große Teile der jemenitischen Küste am strategisch wichtigen Bab al-Mandab unter ihre Kontrolle.

red,16.09.2026, 08:39
Mehr zum Thema
Saudi-ArabienJemenDrohneAngriff

Weiterlesen

Weitere Storys
OICIslam
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote