i Die Huthi-Miliz soll Mekka mit einer Drohne angegriffen haben. (Symbolbild) IMAGO/ZUMA Wire Saudis schlagen Alarm Huthis sollen Mekka mit Drohne angegriffen haben Saudi-Arabien meldet einen Huthi-Drohnenangriff auf Mekka. Die Luftabwehr fing den Flugkörper noch vor der heiligen Stadt ab. Von Newsdesk Heute 16.09.2026, 08:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alarm rund um Mekka: Saudi-Arabien meldet eine Drohnenattacke auf die heiligste Stadt des Islam. Der Flugkörper sei jedoch noch südlich der Stadt von der Luftabwehr abgefangen und zerstört worden.

Laut Turki al-Maliki, Sprecher der von Riad geführten Militärkoalition, wurde die Drohne ausgeschaltet, "bevor sie in den gesperrten Luftraum der heiligen Stadt eindrang". Gestartet worden sei sie "von der terroristischen Huthi-Miliz".

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Saudis kündigen Reaktion an

Die Militärkoalition drohte daraufhin mit Vergeltungsmaßnahmen. Die Sicherheit der heiligen Stätten und der Pilger sei eine "rote Linie". Man werde "nicht zögern, die notwendigen und abschreckenden Maßnahmen" zu ergreifen.

Auch die Organisation für Islamische Zusammenarbeit verurteilte den Angriff als "abscheulich".

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Huthis sprechen von "Lüge"

Die Huthis bestreiten die Vorwürfe. "Die Behauptungen über einen Angriff auf Mekka sind eine abgedroschene Lüge", erklärte Funktionär Hasem al-Assad. Diese sei "schon früher benutzt" worden und könne "niemanden mehr täuschen".

Die vom Iran unterstützte Miliz kontrolliert seit Jahren weite Teile des Jemen, darunter die Hauptstadt Sanaa. Erst vergangene Woche brachte sie bei einer Blitzoffensive große Teile der jemenitischen Küste am strategisch wichtigen Bab al-Mandab unter ihre Kontrolle.