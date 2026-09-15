i Parteiinterne Kritiker hatten bereits gefordert, dass Merz bei einem weiteren Abrutschen abtreten sollte. REUTERS/Fabrizio Bensch "Präsenz erforderlich" Kanzler-Krise! Merz sagt UN-Reise nach New York ab Der deutsche Kanzler verzichtet auf die UN-Generaldebatte. Statt nach New York zu reisen, bleibt er in Berlin – die CDU-Krise zwingt ihn dazu. Von Newsdesk Heute 15.09.2026, 21:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Friedrich Merz hat seine geplante Reise zur UN-Generalversammlung nach New York gestrichen. Die Rede des deutschen Kanzlers war für Mittwoch vorgesehen – drei Tage nach den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.

"Der Bundeskanzler wird kommende Woche entgegen ursprünglicher Planungen nicht nach New York reisen, da seine Präsenz in Berlin erforderlich ist", hieß es aus Regierungskreisen.

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Wie "n-tv.de" schreibt, befürchtet die CDU, dass die Landespartei in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag unter die Fünf-Prozent-Hürde rutschen könnte. Parteiinterne Kritiker hatten bereits gefordert, dass Merz dann abtreten sollte.

Schlechtes Ergebnis in Sachsen-Anhalt als Auslöser

Auslöser für die innerparteiliche Kritik war das schlechte Abschneiden bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September. Merz will sich am kommenden Dienstag in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion der Kritik stellen.

Die Bilder des Tages i ?

Am Sonntagabend ist eine CDU-Präsidiumssitzung angesetzt, bei der sich die Ministerpräsidenten hinter Merz stellen sollen. Außenminister Johann Wadephul wird aller Voraussicht nach wie im Vorjahr für Deutschland bei der UN reden.