i Israel erhält wohl eine große Bombenlieferung aus den USA. (Symbolbild) istock 40.000 Stück Milliarden-Deal! USA liefern neue Bomben nach Israel Die USA wollen Israel 40.000 tonnenschwere Bomben im Wert von rund 2,4 Milliarden Euro liefern. Von Newsdesk Heute 16.09.2026, 09:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Washington bereitet eine der größten Munitionslieferungen an Israel der vergangenen Jahre vor. Insgesamt sollen 40.000 schwere Bomben im Wert von 2,8 Milliarden Dollar – umgerechnet rund 2,4 Milliarden Euro – an den Verbündeten gehen.

40.000 schwere Bomben für Israel

Das geplante Paket umfasst 20.000 Bomben vom Typ Mk84 sowie weitere 20.000 BLU-117. Die jeweils rund eine Tonne schweren Sprengkörper verfügen über enorme Zerstörungskraft. Über das geplante Geschäft wurden zuständige Ausschüsse im US-Kongress bereits informell informiert. Darüber berichten die "Washington Post" und die "New York Times" unter Berufung auf einen US-Beamten.

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Der Einsatz solcher Bomben durch Israel im Gazastreifen und im Libanon hatte international für Kritik gesorgt. Wegen ihrer hohen Sprengkraft und des großen Zerstörungsradius kamen bei Angriffen auch zahlreiche Zivilisten ums Leben.

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Sollte das Geschäft umgesetzt werden, wäre es eine der umfangreichsten US-Munitionslieferungen an Israel der vergangenen Jahre.