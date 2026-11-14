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Neben israelischen Luftangriffen verschärft sich die Krise in Gaza durch schwere Unwetter.
Neben israelischen Luftangriffen verschärft sich die Krise in Gaza durch schwere Unwetter.
Reuters
Fünf Tote nach Unwettern

Flut-Chaos in Gaza – EU nimmt Israel in die Pflicht

Unwetter haben im Gazastreifen Zehntausende Zelte überflutet, 5 Menschen starben. Die EU fordert von Israel sofortigen Zugang für Hilfsorganisationen.
Von Newsdesk Heute
14.11.2026, 17:23
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Für Zehntausende Menschen im Gazastreifen wird die ohnehin schwierige Lage durch heftige Regenfälle noch dramatischer. Seit Ende vergangener Woche haben Unwetter nach palästinensischen Angaben Zehntausende Zelte unter Wasser gesetzt. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben.

Israel beschießt Nasser-Krankenhaus in Gaza: Sechs Tote

Angesichts der Überschwemmungen erhöht die Europäische Union nun den Druck auf Israel. Hilfs- und Rettungsorganisationen müssten rasch zu den betroffenen Menschen gelangen können.

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EU fordert Öffnung aller Grenzübergänge

EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas verlangte am Samstag, dass Israel humanitären Organisationen "sofortigen" und "ungehinderten" Zugang zum Gazastreifen ermöglicht. Dazu müssten sämtliche Grenzübergänge in das Palästinensergebiet wieder geöffnet werden.

Israel müsse außerdem die Arbeit der Vereinten Nationen und anderer Hilfsorganisationen "erleichtern und all seinen Verpflichtungen gemäß dem Völkerrecht" nachkommen, erklärte Kallas.

Regen verschärft humanitäre Krise

Die schweren Niederschläge und die winterlichen Wetterbedingungen setzen der Bevölkerung im Gazastreifen zusätzlich zu. Besonders betroffen sind Menschen, die in Zelten untergebracht sind. Durch die Überschwemmungen hat sich ihre Situation weiter verschlechtert.

Kallas warnte davor, dass das schlechte Wetter die bereits "verheerende" humanitäre Krise im Küstengebiet weiter zuspitze.

Sorge nach Angriff auf Krankenhaus

Neben der Notlage infolge der Unwetter äußerte sich die EU-Außenbeauftragte auch zu einem israelischen Luftangriff auf das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis im Süden des Gazastreifens. Kallas zeigte sich darüber "zutiefst besorgt".

Bei israelischen Luftangriffen waren am Donnerstag nach palästinensischen Angaben elf Menschen getötet worden. Sechs von ihnen kamen demnach im Nasser-Krankenhaus ums Leben.

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Israels Armee nennt Hamas als Ziel

Das israelische Militär erklärte, der Angriff habe sich gegen Mitglieder der islamistischen Hamas gerichtet. Man habe "einen ranghohen Hamas-Terroristen und weitere Terroristen vom militärischen Flügel der Hamas" ins Visier genommen, teilte die Armee mit.

Nach Darstellung des israelischen Militärs hatte die Hamas auf dem Gelände des Krankenhauses eine Kommandozentrale eingerichtet.

red, 14.11.2026, 17:23
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