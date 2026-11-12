i Ein Spitalsmitarbeiter begutachtet die Zerstörungen im Al-Nasser-Krankenhaus in Khan Younis nach einem israelischen Luftangriff. Reuters Hamas-Kommandant Ziel Israel beschießt Nasser-Krankenhaus in Gaza: Sechs Tote Bei einem Luftangriff auf ein Spital im Gazastreifen kamen sechs Menschen ums Leben. Ziel war laut Israels Armee ein ranghoher Hamas-Kommandant. Von Nick Wolfinger 12.11.2026, 12:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einem gezielten israelischen Luftangriff auf das Al-Nasser-Krankenhaus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen sind in der Nacht auf Donnerstag nach Angaben des palästinensischen Zivilschutzes mindestens sechs Menschen getötet worden. Mehr als 20 weitere wurden verletzt.

Ziel des Angriffs war nach Angaben Israels Mohammed Abu Ismail, Kommandant der Hamas-Brigade in Khan Younis. Laut dem Nachrichtenportal ynet soll er bei dem Luftschlag getötet worden sein.

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Israel wirft Hamas Missbrauch des Spitals vor

Israels Armee und der Inlandsgeheimdienst Shin Bet bestätigten den gezielten Angriff. Nach ihren Angaben hatten sich hochrangige Hamas-Mitglieder auf dem Krankenhausgelände aufgehalten und von dort aus weitere Anschläge gegen israelische Soldaten und Zivilisten vorbereitet.

Die Hamas habe das Spital als Kommandozentrale genutzt und dort unter anderem Waffen gelagert, erklärten die israelischen Streitkräfte. Auch Verhöre und Folterungen sollen auf dem Gelände stattgefunden haben. Diese Vorwürfe lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Laut Militär seien bei dem Angriff Präzisionswaffen eingesetzt und Luftaufklärung genutzt worden, um Schäden für Zivilisten möglichst gering zu halten.

Auch Chirurg unter den Todesopfern

Der Luftschlag traf nach palästinensischen Angaben die chirurgische Abteilung und beschädigte auch die Intensivstation des Krankenhauses schwer. Unter den mindestens sechs Todesopfern befindet sich laut örtlichen Medizinern auch ein Chirurg.

Aufnahmen aus dem Inneren des Spitals zeigen zerstörte Räume, herabgestürzte Decken und Trümmer auf den Gängen. Die genaue Zahl der getöteten Hamas-Mitglieder ist noch unklar.

Angriff trotz Waffenruhe

Seit Oktober 2025 gilt zwischen Israel und der Hamas eigentlich eine Waffenruhe. Dennoch kommt es weiterhin zu militärischen Auseinandersetzungen. Israel begründet seine jüngsten Luftschläge unter anderem damit, dass die Hamas ihre militärischen Strukturen wiederaufbaue und neue Angriffe vorbereite. Beide Seiten werfen einander Verstöße gegen die Waffenruhe vor.

Die Bilder des Tages i ?

Das Al-Nasser-Krankenhaus gehört zu den wenigen noch funktionierenden großen Spitälern im Gazastreifen. Der Angriff auf den mutmaßlichen Hamas-Kommandanten hat auch die medizinische Versorgung vor Ort schwer getroffen.