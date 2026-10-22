i Die Hamas droht mit einem weiteren Massaker. REUTERS Neue Eskalation befürchtet Hamas droht bei UN-Treffen mit "zweitem 7. Oktober" Die Terrororganisation Hamas soll Israel mit einem neuen Großangriff gedroht haben. Die Warnung wurde bei einem UNO-Treffen übermittelt. Von Newsdesk Heute 22.10.2026, 10:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Drohungen aus dem Gazastreifen sorgen in Israel für Alarmstimmung. Die islamistische Terrororganisation Hamas soll vor einem weiteren Angriff wie jenem vom 7. Oktober 2023 gewarnt haben. Die brisante Botschaft wurde offenbar über einen hochrangigen UNO-Vertreter an Israel übermittelt.

Wie das israelische Nachrichtenportal "ynet" berichtet, soll der UNO-Nahost-Gesandte Ramiz Alakbarov die Drohung am Mittwoch bei einem Treffen mit einem Vertreter der israelischen Behörde COGAT weitergegeben haben. Die Behörde bestätigte den Bericht. Alakbarov hatte demnach bereits in der vergangenen Woche Gespräche mit führenden Hamas-Mitgliedern geführt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hamas stellt Israel neue Forderungen

Hintergrund der Drohung ist laut dem Bericht die anhaltende israelische Militärpräsenz im Gazastreifen. Auch ein Jahr nach Verkündung einer Waffenruhe kontrolliert Israels Armee weiterhin mehr als die Hälfte des Gebiets und geht gegen mutmaßliche Hamas-Mitglieder vor.

Für zusätzlichen Zündstoff sorgt die Absage der ursprünglich für November geplanten palästinensischen Wahl. Die Hamas sei nicht länger bereit, die derzeitige Situation hinzunehmen, soll die Botschaft gelautet haben.

Israels Sicherheitsbehörden sofort alarmiert

Die israelische Regierung und die Sicherheitsbehörden wurden nach Bekanntwerden der Drohung umgehend informiert. Ob die Hamas tatsächlich einen weiteren Großangriff durchführen könnte, ist allerdings unklar.

Beim Terrorangriff am 7. Oktober 2023 hatten Hamas-Kämpfer rund 1.200 Menschen in Israel getötet und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Der Angriff löste den jahrelangen Gaza-Krieg aus.