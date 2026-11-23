i Der neue Mercedes-Benz GLA electric; Exterieur: AMG Line; Farbe: Kosmosschwarz magno ©Mercedes-Benz AG "Heute fährt" Endlich 800-Volt-Technik! Erster Test des Mercedes GLA Der neue Mercedes GLA macht einen gewaltigen Sprung nach vorne. "Heute" konnte das Elektro-SUV bereits in und rund um Barcelona testen. Von Maxim Zdziarski 23.11.2026, 16:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Mercedes GLA ist erwachsen geworden. Während sein Vorgänger noch eindeutig zu den kleineren SUVs der Marke gehörte, erinnert die neue Generation von ihren Proportionen fast schon an den ersten Mercedes GLK. Jenen kantigen SUV, der damals technisch eng mit der C-Klasse verwandt war.

Und genau das ist durchaus positiv gemeint. Der neue GLA wirkt deutlich stattlicher, hochwertiger und insgesamt souveräner als bisher. Der Radstand ist um 61 Millimeter auf 2,79 Meter gewachsen, gleichzeitig liegt die Karosserie 20 Millimeter niedriger.

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Breitere Schultern, Räder bis 20 Zoll und der neue, auf Wunsch beleuchtete Kühlergrill sorgen für einen selbstbewussten Auftritt. Bis zu 608 Leuchtpunkte und 158 Mikro-LEDs können an der Front für eine regelrechte Lichtshow sorgen.

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Endlich 800 Volt im kleinen Mercedes

Mit dem neuen GLA verabschiedet sich Mercedes auch technisch von den Schwächen des bisherigen EQA. Denn erstmals gibt es in dieser Fahrzeugklasse bei Mercedes eine moderne 800-Volt-Architektur. Und die macht einen gewaltigen Unterschied.

An entsprechenden Schnellladesäulen kann der GLA mit bis zu 320 kW laden. Unter optimalen Bedingungen sollen in nur zehn Minuten bis zu 270 Kilometer zusätzliche WLTP-Reichweite möglich sein.

Das ist ein enormer Fortschritt gegenüber dem bisherigen EQA und macht den neuen GLA auch für Vielfahrer deutlich interessanter. Je nach Modell sind bis zu 657 Kilometer Reichweite nach WLTP möglich. Dazu gibt es drei Elektrovarianten, die sich bei Leistung und Batteriegröße unterscheiden.

Der neue Mercedes-Benz GLA electric; Exterieur: AMG Line; Fabe: Kosmosschwarz magno ©Mercedes-Benz AG

Den Einstieg bildet der GLA 200 elektrisch mit 224 PS und einer 58-kWh-LFP-Batterie. Darüber rangiert der GLA 250+ mit 272 PS und einem 85-kWh-Akku.

Das Topmodell GLA 350 4MATIC bringt es auf 354 PS, verfügt ebenfalls über 85 kWh nutzbare Batteriekapazität und beschleunigt in 5,4 Sekunden auf Tempo 100.

Überraschend sportlich auf kurvigen Straßen

Bei unserer ersten Testfahrt in und rund um Barcelona konnten wir sowohl den GLA 250+ als auch den stärkeren GLA 350 4MATIC ausführlich kennenlernen. Und dabei zeigte sich schnell: Mercedes hat beim Fahrwerk einen erstaunlich guten Mittelweg gefunden.

Grundsätzlich bleibt der GLA ein typischer Mercedes. Der Komfort steht im Vordergrund, Unebenheiten werden angenehm abgefedert und auch auf längeren Strecken vermittelt das SUV ein ausgesprochen entspanntes Fahrgefühl. Doch sobald die Straßen kurviger werden, zeigt der neue GLA eine ganz andere Seite.

Der neue Mercedes-Benz GLA electric; Exterieur: AMG Line; Fabe: Kosmosschwarz magno ©Mercedes-Benz AG

Auf den kurvigen Landstraßen ließ sich das Elektro-SUV erstaunlich sportlich bewegen. Die Abstimmung wirkt ausgewogen, das Auto reagiert präzise und fühlt sich deutlich handlicher an, als es seine mittlerweile stattliche Erscheinung vermuten lässt. Vor allem überrascht, wie leichtfüßig sich der GLA bewegen lässt.

Beide getesteten Varianten reagieren spontan auf Gasbefehle und setzen die Leistung ohne spürbare Verzögerung um. Weder beim GLA 250+ noch beim GLA 350 4MATIC hatten wir jemals das Gefühl, dass es an Leistung mangelt.

Natürlich bietet das Allrad-Topmodell noch mehr Reserven. Doch bereits der 272 PS starke GLA 250+ ist mehr als ausreichend motorisiert und macht auf kurvigen Straßen richtig Spaß.

Nur 16 kWh Verbrauch im Test

Besonders erfreulich war auch der Stromverbrauch während unserer Probefahrt. Denn obwohl der GLA 350 4MATIC deutlich mehr Leistung und einen Allrad besitzt, zeigte sich im Alltag kein erheblicher Mehrverbrauch gegenüber dem schwächeren Modell.

Sowohl den GLA 250+ als auch den GLA 350 4MATIC bewegten wir rund um Barcelona mit einem Verbrauch von 16 kWh pro 100 Kilometer. Das ist für ein Elektro-SUV dieser Größe und Leistung ein ausgesprochen guter Wert.

Der neue Mercedes-Benz GLA electric; Exterieur: AMG Line; Fabe: Kosmosschwarz magno ©Mercedes-Benz AG

Natürlich hängt der tatsächliche Verbrauch stark von Geschwindigkeit, Außentemperatur und Fahrweise ab. Unsere erste Ausfahrt zeigt aber, dass der neue GLA sehr effizient unterwegs sein kann.

Vor allem in Kombination mit der großen 85-kWh-Batterie und der schnellen 800-Volt-Ladetechnik ergeben sich damit sehr gute Voraussetzungen für längere Reisen. Immerhin wären damit mit einer Ladung über 500 Kilometer Reichweite realistisch.

Überzeugend auf langen Strecken

So sportlich sich der GLA auf kurvigen Straßen bewegen lässt, so überzeugend ist seine komfortable Seite. Besonders die Geräuschdämmung hat uns gefallen. Der Innenraum bleibt auch bei höherem Tempo angenehm ruhig.

Dazu kommt das optionale Burmester 3D-Surround-Soundsystem mit 16 Lautsprechern und 850 Watt Leistung, das im Test einen hervorragenden Eindruck hinterließ. In Verbindung mit den bequemen Sitzen und dem ausgewogenen Fahrwerk bietet der neue GLA damit echte Langstreckenqualitäten.

Mercedes hat hier einen bemerkenswert guten Spagat geschafft: sportlich genug für ambitionierte Fahrten auf kurvigen Landstraßen, gleichzeitig komfortabel genug für entspannte Autobahnetappen.

Mehr Platz und ein völlig neues Cockpit

Im Innenraum hat sich einiges getan. Der längere Radstand bringt vor allem den Passagieren im Fond mehr Platz. Hinten wächst die Beinfreiheit um 38 Millimeter, vorne um sieben Millimeter. Auch bei der Kopffreiheit gibt es Verbesserungen.

Der Kofferraum fasst jetzt 410 Liter, bei umgeklappten Rücksitzen sind es bis zu 1.400 Liter. Zusätzlich gibt es bei den Elektroversionen einen 107 Liter großen Frunk unter der Motorhaube.

Der neue Mercedes-Benz GLA electric; Exterieur: AMG Line; Fabe: Kosmosschwarz magno ©Mercedes-Benz AG

Das Cockpit wurde komplett neu gestaltet und ist bereits aus dem CLA bekannt. Auf Wunsch zieht sich der MBUX Superscreen über nahezu die gesamte Breite des Armaturenbretts. Er besteht aus einem 10,25 Zoll großen Fahrerdisplay sowie zwei 14-Zoll-Bildschirmen für Infotainment und Beifahrer.

Dazu kommt ein neues Betriebssystem mit künstlicher Intelligenz. Der MBUX-Sprachassistent kombiniert Technologien von ChatGPT, Microsoft Bing und Google Gemini und soll damit auch komplexere Fragen und längere Gespräche verstehen. Die Navigation basiert auf Google Maps und kann bei Elektrofahrten automatisch passende Ladestopps berücksichtigen.

Ein weiteres Highlight ist das optionale SKY CONTROL Panoramadach. Seine sieben Segmente lassen sich elektronisch zwischen transparent und matt umschalten. Bei Dunkelheit können außerdem 172 integrierte Sterne beleuchtet werden.

Daten & Fakten zum neuen Mercedes GLA GLA 200 elektrisch: 224 PS / 165 kW GLA 250+ elektrisch: 272 PS / 200 kW GLA 350 4MATIC elektrisch: 354 PS / 260 kW Ladetechnik: 800 Volt DC-Ladeleistung: bis zu 320 kW Nachladen: bis zu 270 Kilometer WLTP-Reichweite in zehn Minuten Batterie GLA 200: 58 kWh netto, LFP Batterie GLA 250+ und 350: 85 kWh netto, NMC Maximale Reichweite: bis zu 657 Kilometer WLTP Beschleunigung GLA 350 4MATIC: 0–100 km/h in 5,4 Sekunden Kofferraum: 410 bis 1.400 Liter Frunk: 107 Liter Preis GLA 200: ab 47.870 Euro Preis GLA 250+ : ab 53.510 Euro Preis GLA 350 4MATIC: ab 56.630 Euro

Verbrenner-Fans bekommen auch Hybrid-Technik

Mercedes setzt beim neuen GLA nicht ausschließlich auf Elektromobilität. Ab Anfang 2027 folgen auch Hybridvarianten mit einem neu entwickelten 1,5-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner und 48-Volt-Technik.

Ein integrierter Elektromotor unterstützt den Verbrenner mit zusätzlichen 22 kW beziehungsweise 30 PS. Dank der kleinen Batterie mit bis zu 1,3 kWh können die Hybridmodelle bei niedrigen Geschwindigkeiten auch rein elektrisch fahren.

Der neue Mercedes-Benz GLA electric; Exterieur: AMG Line; Fabe: Kosmosschwarz magno ©Mercedes-Benz AG

Die Kraftübertragung übernimmt ein neues elektrifiziertes Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe. Angeboten werden zunächst zwei Leistungsstufen mit Front- oder Allradantrieb. Damit dürfte Mercedes beim GLA ein breites Publikum ansprechen: vom klassischen Benziner-Fahrer bis zum überzeugten Elektro-Fan.

Ab 47.870 Euro in Österreich

Preislich startet der neue Mercedes GLA in Österreich bei 47.870 Euro für den elektrischen GLA 200. Der von uns gefahrene GLA 250+ kostet mindestens 53.510 Euro. Für den stärkeren GLA 350 4MATIC werden mindestens 56.630 Euro fällig.

Damit beträgt der Aufpreis vom 272 PS starken GLA 250+ zum 354 PS starken Allradmodell lediglich 3.120 Euro.

Das macht den GLA 350 4MATIC durchaus interessant. Zumal wir während unserer Testfahrten keinen nennenswerten Verbrauchsnachteil feststellen konnten.

Der neue Mercedes-Benz GLA electric; Exterieur: AMG Line; Fabe: Kosmosschwarz magno ©Mercedes-Benz AG

Unser Fazit: Ein kompletter Mercedes

Der kleine Mercedes-SUV ist erwachsen geworden. Bei der ersten Ausfahrt in Barcelona hat uns der GLA ausgesprochen positiv überrascht. Vor allem deshalb, weil Mercedes hier nicht einfach nur einen weiteren Elektro-SUV auf die Räder gestellt hat, sondern ein rundum gelungenes Gesamtpaket.

Das Fahrwerk verbindet Komfort und Sportlichkeit auf bemerkenswert gute Weise. Beide getesteten Antriebe bieten reichlich Leistung und lassen das SUV angenehm leichtfüßig wirken.

Dazu kommen eine hervorragende Geräuschdämmung, ein hochwertiges Soundsystem und ein großzügiger Innenraum. Mit der neuen 800-Volt-Technik und bis zu 320 kW Ladeleistung macht Mercedes außerdem genau jenen Schritt, der beim bisherigen EQA noch gefehlt hat.

Besonders überzeugend war der Verbrauch: Rund 16 kWh pro 100 Kilometer bei beiden getesteten Modellen zeigen, dass hohe Leistung nicht zwangsläufig einen hohen Stromverbrauch bedeuten muss.

Unterm Strich ist der neue GLA ein richtig komplettes Auto geworden. Er bietet genügend Sportlichkeit für kurvige Straßen, ausreichend Komfort für lange Reisen und mit Elektro- sowie Hybridantrieb künftig auch die passende Antriebsart für unterschiedliche Kundenwünsche.