i Mazda CX-60 überzeugt im neuen TÜV-Report. Jörg Michner TÜV-Report 2027 Dieser Mazda ist das zuverlässigste SUV am Markt Der Mazda CX-60 ist das zuverlässigste Auto im TÜV-Report 2027. Nur 2,3 Prozent der geprüften Fahrzeuge wiesen erhebliche Mängel auf. Von Maxim Zdziarski 22.11.2026, 20:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großer Erfolg für Mazda! Der japanische Autohersteller sichert sich zum zweiten Mal in Folge den Gesamtsieg beim AUTO BILD TÜV-Report. Nachdem im Vorjahr der Mazda2 ganz oben auf dem Podest stand, holt sich diesmal der Mazda CX-60 den ersten Platz.

Das SUV überzeugt mit der niedrigsten Quote erheblicher Mängel aller untersuchten Pkw-Modelle bei der ersten Hauptuntersuchung. Damit gewinnt der CX-60 nicht nur die Gesamtwertung, sondern auch die SUV-Kategorie.

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Nur 2,3 Prozent mit erheblichen Mängeln

Die Zahlen sprechen für sich: Lediglich 2,3 Prozent der untersuchten Mazda CX-60 wiesen bei ihrer ersten Hauptuntersuchung erhebliche Mängel auf. Zum Vergleich: Bei Fahrzeugen im Alter von bis zu drei Jahren liegt der Durchschnitt bei 6,4 Prozent. Das schlechteste Modell dieser Altersklasse kam sogar auf eine Mängelquote von 18,5 Prozent.

Damit schneidet der Mazda CX-60 deutlich besser ab als der Durchschnitt und sichert sich den Spitzenplatz unter den jungen Gebrauchtwagen.

Fast 10 Millionen Autos überprüft

Der TÜV-Report zählt zu den umfangreichsten Auswertungen zur technischen Zuverlässigkeit von Fahrzeugen in Deutschland. Für die Ausgabe 2027 wurden rund 9,7 Millionen Hauptuntersuchungen ausgewertet, die zwischen Juli 2025 und Juni 2026 durchgeführt wurden. Insgesamt umfasst die Untersuchung 118 Fahrzeugtypen.

Die Ergebnisse sollen Autokäufern dabei helfen, die Qualität verschiedener Modelle besser einzuschätzen. Besonders beim Gebrauchtwagenkauf kann die Statistik eine wichtige Orientierung bieten.

Allerdings bildet der TÜV-Report ausschließlich die bei den Hauptuntersuchungen festgestellten Mängel ab. Faktoren wie Wartung, Fahrleistung und Pflege können das Ergebnis beeinflussen.

Mazda jubelt über erneuten Sieg

Bei Mazda Austria zeigt man sich über das Ergebnis entsprechend erfreut. "Das hervorragende Ergebnis im aktuellen TÜV-Report freut uns sehr und bestätigt einmal mehr die Werte, für die Mazda steht", erklärt Christian Heider, Managing Director von Mazda Austria. Neben Design und Fahrspaß würden die Fahrzeuge laut Heider vor allem durch Zuverlässigkeit, Qualität und Sicherheit überzeugen.