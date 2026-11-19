i Der neue VW T-Roc R mit 333 PS. Volkswagen Mit Driftmodus 333 PS – VW lässt den neuen T-Roc R von der Leine Volkswagen präsentiert die zweite Generation des T-Roc R mit it 333 PS, neuer Allradtechnik und erstmals einem Mildhybrid-Antrieb. Von Maxim Zdziarski 19.11.2026, 18:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rund ein Jahr nach der Premiere der zweiten T-Roc-Generation legt Volkswagen nach. Mit dem neuen T-Roc R präsentieren die Wolfsburger das aktuell stärkste VW-SUV auf dem europäischen Markt.

Während der Vorgänger zwischen 2019 und 2025 noch mit 300 PS unterwegs war, legt die Neuauflage um 33 PS zu. Doch nicht nur unter der Motorhaube hat sich einiges getan.

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Der neue T-Roc R basiert auf dem weiterentwickelten Modularen Querbaukasten (MQB evo) und bekommt neben einem neuen Antrieb auch eine überarbeitete Allradtechnik sowie zahlreiche Anpassungen am Fahrwerk spendiert.

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Erstmals mit Hybrid-Technik

Unter der Motorhaube arbeitet die neueste Entwicklungsstufe des bekannten Zweiliter-Turbobenziners EA888. Der Vierzylinder leistet satte 333 PS (245 kW) und stellt zwischen 1.900 und 5.250 Umdrehungen ein maximales Drehmoment von 420 Nm zur Verfügung.

Die große Neuerung: Erstmals setzt Volkswagen bei einem R-Modell auf ein 48-Volt-Mildhybrid-System. Ein Riemenstartergenerator unterstützt den Benziner beim Anfahren und soll insbesondere bei niedrigen Drehzahlen für ein spontaneres Ansprechverhalten sorgen. Beim Verzögern wird Energie zurückgewonnen und in einer Lithium-Ionen-Batterie gespeichert.

Der neue VW T-Roc R mit 333 PS. Volkswagen

Auch das Segeln mit abgeschaltetem Verbrennungsmotor ist möglich. Zusammen mit einem Turbolader mit variabler Turbinengeometrie und einem weiterentwickelten Brennverfahren soll die neue Technik den Verbrauch und die Emissionen reduzieren. Der Motor wurde bereits für die kommende Euro-7-Abgasnorm ausgelegt.

VW T-Roc R Motor: 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner (EA888 evo5) Hubraum: 1.984 cm³ Leistung: 333 PS / 420 Nm Hybrid-System: 48-Volt-Mildhybrid Getriebe: 7-Gang-DSG 0–100 km/h: 5,0 Sekunden Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h (elektronisch abgeregelt) Österreich-Preis: Noch nicht bekannt

In fünf Sekunden auf Tempo 100

Die Kraftübertragung übernimmt ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe in Kombination mit dem Allradantrieb 4MOTION. Mithilfe der serienmäßigen Launch Control sprintet der T-Roc R in nur fünf Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Bei 250 km/h wird elektronisch abgeregelt.

Auch akustisch soll sich das R-Modell deutlich von seinen schwächeren Geschwistern unterscheiden. So lässt sich der Motor auf Wunsch mit einer kurzzeitig erhöhten Drehzahl von 3.000 Umdrehungen starten. Dazu gibt es ein tiefes Grollen aus der Sportabgasanlage und bewusst erzeugtes Auspuffknallen beim Verzögern.

VW bringt dem SUV das Driften bei

Ein besonderes Augenmerk legten die Entwickler auf den Allradantrieb. Anders als beim herkömmlichen T-Roc 4MOTION kann die Antriebskraft nicht nur zwischen Vorder- und Hinterachse, sondern auch variabel zwischen den beiden Hinterrädern verteilt werden.

In Kurven können dadurch bis zu 100 Prozent des an der Hinterachse verfügbaren Antriebsmoments an das kurvenäußere Rad geleitet werden. Das soll dem Untersteuern entgegenwirken und das SUV deutlich agiler machen. Serienmäßig an Bord ist auch ein Drift-Modus, der kontrollierte Drifts ermöglichen soll.

Der neue VW T-Roc R mit 333 PS. Volkswagen

Insgesamt stehen neun unterschiedliche Fahrprofile zur Verfügung. Darunter befindet sich auch der aus anderen R-Modellen bekannte "Special"-Modus, der speziell auf die Nürburgring-Nordschleife abgestimmt wurde.

Interessant dabei: Das Fahrwerk wird in diesem Modus bewusst weniger hart abgestimmt als im "Race"-Modus, um auf den zahlreichen Bodenwellen der Rennstrecke einen möglichst guten Fahrbahnkontakt zu gewährleisten.

Rennstrecken-Technik für den Alltag

Bereits serienmäßig verfügt der T-Roc R über das adaptive DCC-Sportfahrwerk und eine Progressivlenkung. Hinzu kommen unter anderem steifere Federn, überarbeitete Dämpferlager und ein steiferer Stabilisator an der Hinterachse.

Der neue VW T-Roc R mit 333 PS. Volkswagen

Eine zentrale Steuereinheit vernetzt die elektronischen Differenzialsperren, die adaptiven Dämpfer und den Allradantrieb miteinander. Für die nötige Verzögerung sorgt eine serienmäßige 18-Zoll-Performance-Bremsanlage mit blau lackierten Bremssätteln.

Vier Endrohre und Titan-Auspuff

Auch optisch macht Volkswagen keinen Hehl daraus, welches Modell hier unterwegs ist. Eine neu gestaltete Frontschürze mit großflächigem Lufteinlass, schwarze Anbauteile, ein eigener Heckdiffusor und vier Auspuffendrohre unterscheiden den R von den übrigen T-Roc-Varianten.

Serienmäßig rollt das Performance-SUV auf neuen 19-Zoll-Leichtmetallrädern namens "Zandvoort". Optional bietet VW besonders leichte 20-Zoll-Schmiedefelgen vom Typ "Warmenau" an.

Wer seinem T-Roc R auch akustisch noch etwas mehr Charakter verleihen möchte, kann zur optionalen Titan-Sportabgasanlage des slowenischen Herstellers Akrapovič greifen. Neben dem für die R-Modelle typischen "Lapiz Blue Metallic" stehen unter anderem auch Gelb, Weiß, Grau und Schwarz zur Auswahl.

Der neue VW T-Roc R mit 333 PS. Volkswagen

Rennsport-Feeling auch im Cockpit

Im Innenraum setzt VW auf Sportsitze mit blauen Kontrastnähten, R-Logos und einer Kombination aus Stoff und ArtVelours. Gegen Aufpreis gibt es eine Ausstattung mit Leder und ArtVelours.

Das Sportlenkrad ist wahlweise mit Leder- oder Veloursbezug erhältlich. Über eine eigene blaue R-Taste lässt sich der besonders sportliche Fahrmodus direkt aktivieren.

Auch das digitale Cockpit wurde auf die Bedürfnisse sportlich ambitionierter Fahrer zugeschnitten. Neben speziellen Drehzahlanzeigen und Schaltempfehlungen stehen ein GPS-Rundenzeitmesser, ein Beschleunigungsmesser und Anzeigen für Ladedruck, Getriebetemperatur, Drehmoment, Leistung sowie G-Kräfte zur Verfügung.

Was der neue VW T-Roc R in Österreich kosten wird und wann er hierzulande erhältlich sein wird, geht aus der vorliegenden Medieninformation noch nicht hervor.