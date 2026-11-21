i Für Österreichs Autofahrer ändert sich 2027 einiges. istock Das müssen Lenker wissen Vignette, Maut, Strafen – neue Regeln für Autofahrer Für Österreichs Autofahrer ändert sich 2027 einiges: Die Klebevignette verschwindet, die EU verschärft zudem die Verfolgung von Verkehrssündern. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 11:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Autofahrer in Österreich bringt das Jahr 2027 mehrere Änderungen. Neben dem endgültigen Aus für die Klebevignette stehen auch neue EU-Regeln für Verkehrssünder und Vorgaben für Elektroautos an.

Klebevignette hat ausgedient

Ab 2027 ist die Autobahnvignette in Österreich ausschließlich digital erhältlich. Sie wird mit dem Kennzeichen verknüpft, die Kontrolle erfolgt automatisch über Kameras. Die Jahresvignette für 2026 bleibt noch bis 31. Jänner 2027 gültig.

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Wer die digitale Jahres- oder Zweimonatsvignette als Privatperson online bei der ASFINAG kauft, muss die 18-tägige Wartefrist berücksichtigen. Bei Verkaufsstellen kann die Vignette dagegen sofort gültig sein.

Strafen aus dem Ausland leichter durchsetzbar

Auch Verkehrssünder müssen sich auf strengere Regeln einstellen. Bis 20. Juli 2027 sollen alle EU-Staaten neue Vorgaben umsetzen, um Verstöße über Landesgrenzen hinweg besser verfolgen zu können.

Darunter fallen etwa riskante Überholmanöver, zu geringer Abstand, Falschparken oder das Missachten der Rettungsgasse. Damit können auch österreichische Lenker bei Vergehen im EU-Ausland leichter belangt werden.

Mehr Durchblick bei E-Autos

Ab 18. Februar 2027 wird für bestimmte Antriebsbatterien ein digitaler Batteriepass verpflichtend. Über einen QR-Code sollen Informationen zum Zustand des Akkus, zur Ladehistorie, zur Garantie und zum CO₂-Fußabdruck abrufbar sein. Das soll vor allem beim Kauf gebrauchter Elektroautos für mehr Transparenz sorgen.

Neue Maut für Urlauber

Wer mit dem Auto ins Ausland fährt, muss ebenfalls Neuerungen beachten. Belgien plant ab Mai 2027 eine digitale Vignette. Die Kosten sollen sich nach der Laufzeit und der Abgasnorm des Fahrzeugs richten.

Auch Kroatien stellt um: Ab 1. März 2027 soll dort ein digitales Mautsystem starten. Die Bezahlung soll unter anderem über eine Mautbox möglich sein.

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Führerschein am Smartphone

In Deutschland soll der Führerschein ab Jänner 2027 auch in der digitalen Brieftasche "d-you" gespeichert werden können. Die Nutzung ist freiwillig, im Ausland wird weiterhin die physische Karte empfohlen.

In Österreich gibt es den digitalen Führerschein bereits über die App "eAusweise". Er ist allerdings nur innerhalb Österreichs gültig.