i Der neue Kia PV5 überzeugt außen wie innen mit durchdachtem Design und hoher Alltagstauglichkeit. Foto: KIA Bis zu 28.000 Euro weniger Diesel gegen Elektro – so viel können Firmen sparen Zehn Transporter, sechs Jahre und 1,8 Millionen Kilometer: Eine Modellrechnung zeigt, wie viel Geld Firmen mit einer Elektroflotte sparen könnten. Von Maxim Zdziarski 19.11.2026, 18:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der höhere Anschaffungspreis und die Kosten für die Ladeinfrastruktur schrecken viele Unternehmen noch immer vor dem Umstieg auf Elektrofahrzeuge ab. Doch langfristig könnte sich der Wechsel durchaus bezahlt machen.

Das deutsche Informationsportal Energiecheck Betrieb hat anhand eines fiktiven mittelständischen Lieferbetriebs durchgerechnet, wie sich die Kosten einer Diesel- und einer Elektroflotte über sechs Jahre entwickeln.

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Für den Vergleich wurden zehn Transporter mit jeweils rund neun Kubikmetern Ladevolumen herangezogen. Jedes Fahrzeug legt jährlich 30.000 Kilometer zurück – insgesamt kommen so innerhalb von sechs Jahren 1,8 Millionen Kilometer zusammen.

E-Transporter kosten zunächst mehr

Bei der Anschaffung liegen die beiden Antriebsvarianten gar nicht so weit auseinander. Während der Dieseltransporter mit rund 44.000 Euro netto zu Buche schlägt, kostet das vergleichbare Elektromodell inklusive Ausstattungspaket knapp 47.000 Euro.

Für die gesamte Elektroflotte ergibt sich damit ein Mehrpreis von rund 28.000 Euro. Zusätzlich werden 60.000 Euro für zehn Ladepunkte, deren Installation, ein intelligentes Lademanagement und Arbeiten am Netzanschluss kalkuliert. Den höheren Investitionskosten stehen allerdings deutlich niedrigere Energiekosten gegenüber.

Rund 28.000 Euro weniger Energiekosten pro Jahr

Bei einem angenommenen Dieselverbrauch von neun Litern auf 100 Kilometer benötigt die gesamte Flotte jährlich 27.000 Liter Kraftstoff. Bei einem kalkulierten Dieselpreis von 2,20 Euro pro Liter inklusive Mehrwertsteuer ergeben sich jährliche Nettokosten von knapp 50.000 Euro.

Die Elektrotransporter kommen laut Modellrechnung inklusive Ladeverlusten auf einen Verbrauch von 32 kWh pro 100 Kilometer. Insgesamt benötigen die zehn Fahrzeuge damit jährlich 96.000 kWh Strom.

Bei einem angenommenen Nettostrompreis von 23 Cent pro Kilowattstunde würde das Unternehmen dafür lediglich rund 22.000 Euro pro Jahr bezahlen. Noch günstiger wird es allerdings, wenn ein Teil des Stroms vom eigenen Hallendach kommt.

Solarstrom drückt die Kosten weiter

Für das Rechenbeispiel wurde eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 150 kWp und Investitionskosten von 150.000 Euro netto angenommen. Sie produziert jährlich rund 142.500 kWh Strom. Doch dabei gibt es einen Haken: Gerade dann, wenn die Sonne am stärksten scheint, sind die Lieferfahrzeuge meistens unterwegs.

Deshalb geht die Modellrechnung davon aus, dass lediglich 25.000 kWh des selbst erzeugten Solarstroms direkt in den Fahrzeugakkus landen. Das entspricht gut einem Viertel des jährlichen Strombedarfs der Elektroflotte.

Weitere 65.000 kWh werden im Betriebsgebäude selbst verbraucht, überschüssiger Strom wird ins Netz eingespeist. Die jährlichen Kosten für den zugekauften Ladestrom sinken dadurch auf rund 16.300 Euro netto.

Batteriespeicher rechnet sich nicht immer

Interessant ist auch das Ergebnis beim Einsatz eines stationären Batteriespeichers. Untersucht wurden Speicher mit einer Kapazität von 50, 100 und 150 kWh. In allen drei Fällen stiegen die Gesamtkosten gegenüber der Variante ohne Speicher.

Die zusätzliche Nutzung des eigenen Solarstroms konnte die Investitions-, Finanzierungs- und Betriebskosten der Speicher im untersuchten Szenario nicht ausgleichen. Da die Fahrzeuge am Nachmittag auf den Betriebshof zurückkehren und dort über Nacht stehen, reicht in diesem Fall ein intelligentes Lademanagement aus.

Anders könnte die Rechnung allerdings ausfallen, wenn ein Batteriespeicher einen teuren Ausbau des Netzanschlusses verhindert oder kostspielige Leistungsspitzen reduziert.

158.000 Euro Unterschied nach sechs Jahren

Für die Gesamtkostenrechnung wurden neben der Anschaffung und dem Energieverbrauch auch Wartung, Kfz-Steuer, Finanzierung, Ladeinfrastruktur, Photovoltaikanlage und kalkulierte Fahrzeugrestwerte berücksichtigt.

Um einen möglichst fairen Vergleich zu ermöglichen, wurde auch beim Betrieb mit Dieseltransportern dieselbe Photovoltaikanlage eingerechnet.

Das Ergebnis nach sechs Jahren: Dieselflotte mit Photovoltaik: 762.000 Euro netto Elektroflotte mit Photovoltaik: 604.000 Euro netto Ersparnis: 158.000 Euro netto

Damit liegt die Elektroflotte in diesem Szenario rund 21 Prozent unter den Gesamtkosten der Dieseltransporter. Umgerechnet entspricht das einer Ersparnis von 15.800 Euro pro Fahrzeug beziehungsweise rund 219 Euro pro Fahrzeug und Monat.

Nicht für jeden Betrieb die beste Lösung

Die Ergebnisse sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. Es handelt sich um eine Modellrechnung und nicht um tatsächlich erhobene Betriebskosten.

Unter anderem wurde mit einem günstigen Finanzierungszins von 2,5 Prozent und über sechs Jahre gleichbleibenden Energiepreisen kalkuliert. Auch der angenommene Dieselpreis von 2,20 Euro pro Liter beeinflusst das Ergebnis erheblich.

Mögliche Unterschiede bei Versicherungen, Reifenverschleiß und Fahrzeugausfallzeiten wurden ebenso wenig berücksichtigt wie individuelle Förderungen und ertragsteuerliche Effekte. Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit einer Elektroflotte sind daher nicht allein die Fahrzeugpreise, sondern vor allem die jährliche Fahrleistung, die Stromkosten und die verfügbaren Ladezeiten.

Gerade für Lieferbetriebe mit planbaren Touren, täglicher Rückkehr zum Firmenstandort und geeigneten Dachflächen könnte sich der Umstieg auf elektrische Transporter jedoch finanziell lohnen.