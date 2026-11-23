i Ab Dezember 2026 gibt es die österreichische Autobahnvignette nur noch digital – wer rechtzeitig kauft, kann 2027 noch Geld sparen. APA-Images / Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger So kannst du noch sparen Vignetten-Hammer! So teuer wird sie 2027 Ab Dezember 2026 ist Schluss mit der Klebevignette. Zudem steigen 2027 die Preise. Wer sich rechtzeitig darum kümmert, kann bares Geld sparen. Von Heute Life 23.11.2026, 10:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Autofahrer müssen sich in Österreich auf eine große Änderung einstellen: Die klassische Klebevignette verschwindet endgültig. Ab 1. Dezember 2026 setzt die Asfinag ausschließlich auf die digitale Variante. Gleichzeitig wird die Autobahnmaut ab Jahresbeginn 2027 teurer. Doch es gibt einen Trick, mit dem sich Autofahrer den höheren Preis noch ersparen können.

Klebevignette vor dem Aus

Die Zeiten, in denen die Vignette mühsam auf die Windschutzscheibe geklebt werden musste, sind bald vorbei. Die Asfinag stellt ihr Mautsystem vollständig auf digitale Vignetten um. Bereits jetzt nutzen laut Autobahngesellschaft rund drei Viertel der Autofahrer die elektronische Variante.

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Das Prinzip ist einfach: Beim Kauf wird das Kennzeichen des Fahrzeugs registriert. Die Kontrolle erfolgt anschließend ebenfalls elektronisch über das Kennzeichen.

Ab 1. Dezember 2026 wird die Vignette nur noch digital angeboten. Wer noch eine gültige Klebevignette besitzt, muss diese aber nicht sofort entfernen: Je nach Kaufdatum bleibt sie bis längstens 31. Jänner 2027 gültig. Ab 1. Februar 2027 ist dann endgültig Schluss mit dem Pickerl.

2027 wird die Autobahnmaut teurer

Neben der Umstellung auf digital müssen sich Autofahrer auch auf höhere Kosten einstellen. Die Asfinag erhöht die Vignettenpreise mit 1. Jänner 2027 um zwei Prozent.

Für Pkw kostet die Jahresvignette künftig 108,90 Euro. Auch die kürzeren Varianten werden teurer. Ebenso müssen Motorradfahrer tiefer in die Tasche greifen. Die neuen Tarife im Überblick:

Das kostet die Vignette 2027 für Autos: Ein-Tages-Vignette: 9,80 Euro

Zehn-Tages-Vignette: 13 Euro

Zwei-Monats-Vignette: 32,60 Euro

Jahresvignette: 108,90 Euro

Das kostet die Vignette 2027 für Motorräder: Ein-Tages-Vignette: 3,90 Euro

Zehn-Tages-Vignette: 5,20 Euro

Zwei-Monats-Vignette: 13 Euro

Jahresvignette: 43,50 Euro

Dieser Trick spart noch Geld

Wer clever plant, kann sich die Preiserhöhung noch ersparen. Denn die Jahresvignette 2027 ist bereits vor dem Jahreswechsel erhältlich. Wer sie spätestens am 31. Dezember 2026 kauft, bezahlt noch den bisherigen Tarif.

Für Pkw werden damit 106,80 statt 108,90 Euro fällig. Motorradfahrer zahlen 42,70 statt 43,50 Euro. Das bedeutet: Wer rechtzeitig zuschlägt, spart sich die angekündigte Preiserhöhung.

Ohne Vignette drohen bis zu 3.000 Euro Strafe

Wer ohne gültige Vignette auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen unterwegs ist, riskiert empfindliche Kosten. Wird ein Verstoß festgestellt, verlangt die Asfinag eine Ersatzmaut.

Seit Jänner 2026 beträgt diese 200 Euro für Pkw und 100 Euro für Motorräder. Wer die Ersatzmaut nicht bezahlt, muss mit einem Verwaltungsstrafverfahren rechnen. Dann wird es richtig teuer: Die Geldstrafe kann zwischen 300 und 3.000 Euro liegen.