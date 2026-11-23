i Achtung auf der Autobahn: Künftig gibt es keine Klebevignetten mehr iStock/AFilipczuk Aus für Klebevignette Ab 1. Dezember! Das ändert sich für alle Autofahrer Ab 1. Dezember ist Schluss mit dem Autobahn-Pickerl! Österreich setzt ganz auf die digitale Vignette. Wer heuer kauft, spart zudem Geld. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 21:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Österreichs Autofahrer beginnt im Dezember eine neue Ära! Nach fast 30 Jahren verabschiedet sich die klassische Autobahn-Vignette endgültig. Ab 1. Dezember 2026 werden keine Klebe-Versionen mehr verkauft.

Wer künftig eine neue Vignette für Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen benötigt, muss auf die digitale Variante umsteigen. Gleichzeitig beginnt das neue Vignettenjahr 2027 – und beim Kauf lässt sich vorerst sogar noch Geld sparen.

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Die Umstellung betrifft nicht nur Pkw-Lenker, sondern auch Motorradfahrer. Die bisher gewohnten Vignettenarten bleiben erhalten, sie werden künftig allerdings ausschließlich digital angeboten.

Ab 1. Dezember ist Schluss mit dem Pickerl

Mit der feuerroten Klebevignette 2026 endet eine jahrzehntelange Tradition. Ab dem 1. Dezember gibt es bei der ASFINAG und ihren Vertriebspartnern nur noch digitale Vignetten zu kaufen. Das gilt für sämtliche Varianten: die Tagesvignette, die Zehntagesvignette, die Zweimonatsvignette und die Jahresvignette.

Der Vorteil: Das mühsame Aufkleben und spätere Entfernen von der Windschutzscheibe entfällt. Stattdessen wird die digitale Vignette direkt mit dem Kennzeichen des Fahrzeugs verknüpft.

Auch bei einem Windschutzscheibentausch muss damit keine Ersatzvignette mehr organisiert werden. Für Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen genügt unter den entsprechenden Voraussetzungen eine einzige digitale Vignette.

Alte Vignetten bleiben noch gültig

Wer noch eine gültige Klebevignette auf der Windschutzscheibe hat, muss allerdings nicht sofort handeln. Die Jahresvignette 2026 darf noch bis einschließlich 31. Jänner 2027 verwendet werden. Erst ab 1. Februar 2027 gilt auf Österreichs vignettenpflichtigen Autobahnen und Schnellstraßen ausschließlich die digitale Variante.

Die neue Jahresvignette 2027 ist bereits seit 9. November erhältlich. Ihre Gültigkeit beginnt am 1. Dezember 2026 und endet am 31. Jänner 2028. Autofahrer haben damit zwei Monate lang Zeit, von ihrer alten Jahresvignette auf die neue digitale Lösung umzusteigen.

Wer noch heuer kauft, spart Geld

Auch beim Preis gibt es eine wichtige Neuerung. Die ASFINAG hat angekündigt, die Vignettenpreise mit 1. Jänner 2027 um zwei Prozent anzuheben. Wer seine digitale Jahresvignette 2027 noch bis zum 31. Dezember 2026 kauft, bezahlt für einen Pkw allerdings weiterhin 106,80 Euro. Ab dem 1. Jänner 2027 kostet dieselbe Jahresvignette 108,90 Euro. Durch einen rechtzeitigen Kauf lassen sich somit 2,10 Euro sparen.

Auch Motorradfahrer profitieren vom günstigeren Preis: Die Jahresvignette kostet bis Jahresende 42,70 Euro, ab Jänner werden 43,50 Euro fällig. Bei bestehenden Vignetten-Abos gelten eigene Übergangsregelungen. Ist das Abo am 31. Dezember 2026 aktiv, bleibt bei der Verlängerung der günstigere Tarif erhalten.

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Achtung! Diese 18-Tage-Frist ist entscheidend

Eine Besonderheit sollten Autofahrer beim digitalen Kauf unbedingt beachten. Wer als Privatperson eine digitale Jahres- oder Zweimonatsvignette direkt im ASFINAG-Mautshop oder über die App kauft, muss grundsätzlich eine gesetzliche Wartefrist berücksichtigen.

Die Vignette ist dann frühestens ab dem 18. Tag nach dem Kauf gültig. Wer erst kurz vor der geplanten Autobahnfahrt bestellt, könnte deshalb ohne gültige Vignette dastehen.

Anders sieht es beim Kauf über eine Verkaufsstelle aus. Beim ÖAMTC, ARBÖ oder anderen autorisierten Vertriebspartnern kann die digitale Vignette ohne diese Wartefrist mit sofortiger Gültigkeit erworben werden. Auch digitale Tages- und Zehntagesvignetten können beim Onlinekauf sofort gültig sein.

Das kosten die Vignetten ab Jänner 2027

Mit Jahresbeginn steigen die Preise für alle vier Vignettenarten:

Vignetten-Preise für Pkw ab 1. Jänner: 1 Tag 9,80 Euro

10 Tage 13,00 Euro

2 Monate 32,60 Euro

1 Jahr 108,90 Euro

Für Vielfahrer kann es sich somit lohnen, die Jahresvignette für 2027 bereits im Dezember zu besorgen.

Winterreifenpflicht bleibt bestehen

Unabhängig von der Umstellung bei der Vignette müssen Autofahrer im Dezember auch die bereits geltenden Wintervorschriften beachten.

In Österreich gilt zwischen 1. November und 15. April eine situative Winterausrüstungspflicht. Bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen wie Schnee, Schneematsch oder Eis müssen Pkw mit geeigneten Winterreifen ausgestattet sein.

Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine neue Vorschrift ab Dezember.

Die größte Neuerung zum Monatswechsel bleibt somit das Ende der Klebevignette. Wer weiterhin auf Österreichs Autobahnen unterwegs sein möchte, muss künftig digital unterwegs sein – und kann mit einem rechtzeitigen Kauf noch etwas Geld sparen.