i Der neue Porsche Boxter wird elektrisch - mit simulierter Gangschaltung und Soundmodul. Porsche Sechszylinder-Sound Das sagt Rallye-Legende Röhrl zum Elektro-Porsche Porsche bringt den Boxster ins Elektrozeitalter. Der neue Roadster bekommt sogar eine virtuelle Gangschaltung samt Boxermotor-Sound. Von Maxim Zdziarski 24.11.2026, 21:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Porsche beginnt ein neues Kapitel. Mit dem vollelektrischen 718 Boxster bringen die Zuffenhausener erstmals einen rein elektrisch angetriebenen Zweitürer auf den Markt. Die Entwicklung befindet sich bereits auf der Zielgeraden, die Weltpremiere ist für das erste Quartal 2027 geplant.

Doch wie schafft man es, einem Elektroauto den Charakter eines klassischen Mittelmotor-Sportwagens zu verpassen? Porsche hat sich dafür einige interessante technische Lösungen einfallen lassen.

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Batterie statt Boxermotor

Während bei den meisten Elektroautos die Batterie im Fahrzeugboden untergebracht ist, geht Porsche beim neuen Boxster einen anderen Weg. Der 800-Volt-Akku sitzt direkt hinter den beiden Sitzen – also genau dort, wo bislang der Verbrennungsmotor untergebracht war.

Die von Porsche als "E-Core" bezeichnete Architektur ermöglicht dadurch eine besonders tiefe, sportwagentypische Sitzposition. Gleichzeitig konzentriert sich die Masse in der Fahrzeugmitte.

40 Prozent des Gewichts lasten auf der Vorderachse, 60 Prozent auf der Hinterachse. Damit orientiert sich der elektrische Roadster an der Gewichtsverteilung klassischer Mittelmotor-Sportwagen. Dank gezielter Leichtbaumaßnahmen soll sich der elektrische Boxster auf dem Niveau der aktuellen Porsche 911 Cabriolet-Modelle mit T-Hybrid-Antrieb bewegen.

Fahrwerkstechnik vom 911

Bei der Entwicklung des Fahrwerks bedienten sich die Ingenieure im Technikregal des großen Bruders. So wird für den Boxster erstmals eine mitlenkende Hinterachse verfügbar sein. Die Vorderachslenkung basiert wiederum auf jener des Porsche 911 Carrera GTS.

Auch bei der Dimensionierung der Räder, Reifen und Bremsanlage orientiert sich Porsche am 911. Hinzu kommt die elektronisch geregelte Hinterachs-Quersperre Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+).

Der stärkste Boxster aller Zeiten

Bei den Fahrleistungen lässt Porsche bereits ordentlich aufhorchen. Der elektrische Boxster soll der leistungsstärkste 718 aller Zeiten werden. Das Topmodell beschleunigt in weniger als drei Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 250 km/h.

Sämtliche Varianten des elektrischen Boxster setzen weiterhin ausschließlich auf Hinterradantrieb. Konkrete Leistungsdaten, Angaben zur Batteriekapazität und zur Reichweite hält Porsche allerdings noch unter Verschluss.

Der neue Porsche Boxter wird elektrisch - mit simulierter Gangschaltung und Soundmodul. Porsche

Sieben Gänge und Sechszylinder-Sound

Eine der wohl spannendsten Neuerungen betrifft ausgerechnet das Getriebe. Obwohl der elektrische Boxster keine klassische Siebengang-Schaltung benötigt, will Porsche seinen Kunden das vertraute Schalterlebnis nicht nehmen.

Serienmäßig verfügen deshalb alle Modelle über die sogenannte E-Shift-Funktion. Per Knopfdruck lässt sich ein virtuelles Siebengang-PDK aktivieren. Der Fahrer kann anschließend zwischen automatischen Gangwechseln und manuellen Schaltvorgängen über die Wippen am Lenkrad wählen. Die virtuellen Schaltpunkte verändern sich je nach gewähltem Fahrmodus.

Der neue Porsche Boxter wird elektrisch - mit simulierter Gangschaltung und Soundmodul. Porsche

Damit durch die simulierten Schaltvorgänge keine Performance verloren geht, wird das Drehmoment während der Gangwechsel gezielt erhöht. Passend dazu gibt es auch einen künstlich erzeugten Sechszylinder-Boxersound. Als akustische Vorlage dient ausgerechnet der Boxster GTS der Generation 981.

Wer lieber ohne simulierte Gangwechsel unterwegs ist, kann E-Shift deaktivieren. Die Schaltwippen dienen dann zur Auswahl von drei unterschiedlichen Rekuperationsstufen.

Sogar Walter Röhrl ist begeistert

Auch Rallye-Legende Walter Röhrl durfte den elektrischen Roadster bereits bewegen und zeigt sich von dessen Fahreigenschaften begeistert. "Es ist wirklich sensationell, was dieses Auto kann. Hier passen Leistung, Bremsperformance, Handling und Fahrerlebnis optimal zusammen", sagt der zweifache Rallye-Weltmeister.

Vor allem die virtuelle Gangschaltung scheint es ihm angetan zu haben. "Der 718 Boxster gibt dir so viel Feedback, wie ich es bei keinem anderen vollelektrischen Auto je erlebt habe", so Röhrl.

Vier Millionen Kilometer im Härtetest

Bevor der neue Boxster auf die Straße kommt, hat Porsche seine Prototypen einem umfangreichen Erprobungsprogramm unterzogen. Insgesamt wurden rund vier Millionen Testkilometer in mehr als 20 Ländern absolviert. Die Temperaturen reichten dabei von minus 30 Grad in Schweden bis zu plus 51 Grad im amerikanischen Death Valley.

Der neue Porsche Boxter wird elektrisch - mit simulierter Gangschaltung und Soundmodul. Porsche

Auch im dichten Stadtverkehr von Las Vegas, Los Angeles und Shanghai wurde der Roadster getestet. Darüber hinaus überprüften die Ingenieure das Ladeverhalten mit fünf unterschiedlichen Ladestandards.

Weltpremiere Anfang 2027

Gebaut wird der neue elektrische Porsche 718 Boxster mit der internen Generationsbezeichnung 983 im Stammwerk Stuttgart-Zuffenhausen. Seine Weltpremiere feiert der Roadster im ersten Quartal 2027. Spätestens dann dürfte Porsche auch weitere technische Details verraten.