i Noch bis 31. Dezember ist Vignette zum aktuellen Preis erhältlich APA-Images / Weingartner-Foto (Archivbild) Ära geht zu Ende Neue Auto-Regel gilt ab Dezember für alle Österreicher Die Klebevignette hat ausgedient! Ab 1. Dezember gibt es nur noch die digitale Vignette zu kaufen. Ende Jänner ist endgültig Schluss mit dem Pickerl. Von André Wilding 25.11.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit 1. Dezember 2026 beginnt ein neues Kapitel der Mautgeschichte: Der Verkauf der klassischen Klebevignette endet. Ab diesem Zeitpunkt sind ausschließlich Digitale Vignetten erhältlich. Die aktuelle Jahres-Klebevignetten und Digitale Vignetten 2026 bleiben noch bis 31. Jänner 2027 gültig. Ab 1. Februar 2027 ist auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen ausschließlich die Digitale Vignette 2027 im Einsatz.

Die Digitale Vignette hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich etabliert. Bereits heute werden mehr als 83 Prozent aller Jahres-Vignetten digital gekauft. Mit dem vollständigen Umstieg setzt die ASFINAG auf ein modernes, kundenfreundliches und nachhaltiges Mautsystem.

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"Für viele unserer Kundinnen und Kunden ist die Digitale Vignette längst selbstverständlich. Jetzt wird sie zum neuen Standard. Der digitale Wandel soll das Reisen und die Nutzung unserer Autobahnen und Schnellstraßen einfacher machen, nicht komplizierter. Deshalb bleibt die Digitale Vignette sowohl online als auch bei unseren Vertriebspartnern einfach, sicher und unkompliziert erhältlich", betont ASFINAG-Geschäftsführerin Jacqueline Erhart.

Mehr Komfort ohne Kratzen

Für Kundinnen und Kunden bringt die Umstellung vor allem mehr Komfort: kein Kleben, kein Abkratzen, einfache Änderungen bei Kennzeichenwechsel und eine unkomplizierte Verwaltung der Vignette. Gleichzeitig bleiben alle bewährten Produkte erhalten. Auch künftig stehen die 1-Tages-, 10-Tages-, 2-Monats- und Jahres-Vignette zur Verfügung.

Die Digitale Vignette kann rund um die Uhr im ASFINAG Mautshop, über die App sowie an rund 4.500 Vertriebsstellen erworben werden, darunter Trafiken, Tankstellen, ÖAMTC, ARBÖ und ADAC. Auch Barzahlung bleibt dort weiterhin möglich. Darüber hinaus können Digitale Vignetten bei allen sechs Mautstellen, bei 108 Verkaufsautomaten an 41 Standorten sowie an der ASFINAG-Verkaufsstelle in Suben an der A 8 erworben werden.

WICHTIG: wer online eine 2-Monats- oder Jahres-Vignette kauft, muss beachten, dass diese erst am 18. Tag nach dem Kauf auch gültig sein wird. Wer die Vignette also sofort nützen will, sollte sie bei Vertriebsstellen, Mautstellen oder Automaten besorgen. Dort gekaufte Vignetten sind nämlich sofort gültig. Kundinnen und Kunden können sie somit auch weiterhin persönlich erwerben – ohne Smartphone, Internetzugang oder Online-Zahlung.

Preis-Vorteil bei rechtzeitigem Umstieg

Wer früh umsteigt, profitiert zusätzlich: Die Jahresvignette 2027 kostet bei Kauf bis 31. Dezember 2026 noch 106,80 Euro. Erst ab 1. Jänner 2027 erfolgt die Tarifanpassung auf 108,90 Euro. Die ASFINAG verbindet damit zwei Ziele: einen einfachen, sicheren Umstieg auf das neue System und eine Entlastung der Kundinnen und Kunden in der Übergangsphase. Damit soll der Übergang von der Klebevignette zur Digitalen Vignette zusätzlich erleichtert werden.

Die Bilder des Tages i ?

Die ASFINAG begleitet die Umstellung mit einer umfassenden Informationskampagne im In- und Ausland. Wichtig dabei: Digitale Vignetten sollten ausschließlich über shop.asfinag.at oder autorisierte Vertriebspartner gekauft werden. Damit ist ein sicherer und einfacher Umstieg auf die Digitale Vignette ohne Aufpreis gewährleistet.