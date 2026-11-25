i So sieht der neue ID. Cross aus. VW Verkaufsstart in Österreich Ab 22.990 Euro – VW bringt den neuen ID. Cross Volkswagen legt bei seinen günstigen Elektroautos nach. Der ID. Cross bietet bis zu 226 PS, über 400 Kilometer Reichweite und überraschend viel Platz. Von Maxim Zdziarski 25.11.2026, 16:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit dem ID. Cross bringt Volkswagen das vollelektrische Gegenstück zum erfolgreichen T-Cross auf den Markt. Das kompakte Elektro-SUV soll vor allem mit einem attraktiven Preis, hoher Alltagstauglichkeit und einer umfangreichen Serienausstattung punkten.

Technisch basiert der ID. Cross auf der neuesten Entwicklungsstufe des Modularen E-Antriebsbaukastens (MEB+). Anders als bei vielen bisherigen ID-Modellen setzt Volkswagen dabei auf Front- statt Hinterradantrieb.

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Vier Motorisierungen, zwei Batterien

Für den ID. Cross stehen insgesamt vier Leistungsstufen und zwei unterschiedliche Batteriegrößen (37 kWh und 52 kWh) zur Verfügung.

Den Einstieg markiert der ID. Cross Trend mit 116 PS (85 kW) und einer 37 kWh großen Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP). Damit sind laut Volkswagen bis zu 324 Kilometer Reichweite nach WLTP möglich.

Die höherwertigen Ausstattungslinien Life, Style und R-Line verfügen serienmäßig über 135 PS (99 kW) und ebenfalls über den kleineren Akku. Die Reichweite liegt hier bei rund 312 Kilometern.

Wer häufiger längere Strecken zurücklegt, kann bei Life und Style zur größeren 52-kWh-Batterie mit Nickel-Mangan-Kobalt-Zellchemie (NMC) greifen. Damit steigt die Leistung auf 211 PS (155 kW), die Reichweite auf bis zu 426 Kilometer.

Das sportliche Topmodell R-Line kommt mit dem großen Akku sogar auf 226 PS (166 kW). Für diese Variante stellt VW eine Reichweite von bis zu 428 Kilometern in Aussicht.

So sieht der neue ID. Cross aus. VW

In weniger als 25 Minuten geladen

Die kleinere Batterie lässt sich mit maximal 88 kW an einer DC-Schnellladesäule laden. Unter optimalen Bedingungen dauert der Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent rund 23 Minuten.

Beim größeren Akku steigt die maximale Ladeleistung auf 105 kW. Hier vergehen für denselben Ladevorgang rund 24 Minuten.

An einer Wallbox laden sämtliche Varianten mit bis zu 11 kW. Eine Wärmepumpe zur Reduktion des Energieverbrauchs bei niedrigen Temperaturen ist gegen Aufpreis erhältlich. Über einen optionalen Adapter können externe Elektrogeräte mit Strom versorgt werden (Vehicle-to-Load).

Sportlicher R-Line bekommt Sperrdifferenzial

Besonders interessant ist die stärkste Variante des neuen Elektro-SUVs. Denn der ID. Cross R-Line mit 226 PS bekommt ein elektronisch geregeltes Vorderachs-Sperrdifferenzial spendiert – eine Technik, die man eher aus sportlichen Kompaktwagen kennt.

Ebenfalls serienmäßig an Bord des 226 PS starken Topmodells sind die adaptive Fahrwerksregelung DCC, eine Tieferlegung um 15 Millimeter und eine Progressivlenkung. Den Sprint von null auf 100 km/h absolviert der stärkste ID. Cross in 6,9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 175 km/h, während die übrigen Varianten bei 160 km/h elektronisch abgeregelt werden.

Kompakte Abmessungen, großer Kofferraum

Mit einer Länge von 4,15 Metern, einer Breite von 1,79 Metern und einer Höhe von 1,60 Metern bleibt der ID. Cross ausgesprochen stadttauglich. Hinter der Rückbank stehen 475 Liter Kofferraumvolumen zur Verfügung. Werden die Rücksitzlehnen umgeklappt, wächst das Ladevolumen auf bis zu 1.345 Liter.

So sieht der neue ID. Cross aus. VW

Trotz des Frontantriebs haben die VW-Ingenieure unter der Motorhaube einen zusätzlichen 25 Liter großen Frunk untergebracht – ideal etwa für das Ladekabel. Die Varianten mit größerer Batterie dürfen zudem Anhänger mit einem Gewicht von bis zu 1.200 Kilogramm ziehen. Die maximale Stützlast beträgt 75 Kilogramm.

Endlich wieder echte Tasten

Auch im Innenraum setzt Volkswagen wieder verstärkt auf klassische Bedienelemente. Neben dem 10,25 Zoll großen digitalen Kombiinstrument und dem serienmäßigen 12,9-Zoll-Infotainmentdisplay gibt es am Lenkrad endlich wieder herkömmliche Tasten.

So sieht der neue ID. Cross aus. VW

Zudem lassen sich die wichtigsten Funktionen der Klimaanlage über separate Testen bedienen. Für die Lautstärkeregelung steht ein eigener Drehregler in der Mittelkonsole zur Verfügung.

Ein besonders charmantes Detail dürfte vor allem langjährigen VW-Fans gefallen: Auf Wunsch verwandelt sich das digitale Kombiinstrument optisch in das Cockpit eines Golf I aus den frühen 1980er-Jahren.

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Sogar Massagesitze sind erhältlich

Bereits das Basismodell Trend verfügt über LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik, Apple CarPlay und Android Auto, elektrisch anklappbare Außenspiegel sowie zahlreiche Assistenzsysteme. Darunter befinden sich ein Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Spurhalte- und Spurwechselassistent, Verkehrszeichenerkennung und eine Ausstiegswarnung.

In der Ausstattungslinie Life kommen unter anderem eine automatische Distanzregelung (ACC), eine Rückfahrkamera, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik und 18-Zoll-Leichtmetallräder hinzu.

Der ID. Cross Style bietet zusätzlich LED-Matrix-Scheinwerfer, beheizbare Vordersitze, beleuchtete VW-Logos und eine Ambientebeleuchtung mit 30 Farben.

Gegen Aufpreis sind sogar elektrisch einstellbare 12-Wege-Vordersitze mit Massagefunktion, ein Panoramadach, ein Harman-Kardon-Soundsystem mit 425 Watt und zehn Lautsprechern sowie ein Fahrassistent mit Ampelerkennung erhältlich.

So sieht der neue ID. Cross aus. VW

Das kostet der ID. Cross in Österreich

Der österreichische Listenpreis für den VW ID. Cross Trend mit 116 PS und 37-kWh-Batterie startet bei 28.490 Euro. Unter Berücksichtigung sämtlicher Boni sinkt der Einstiegspreis auf 22.990 Euro.

Dafür müssen Privatkunden allerdings sowohl den Eintauschbonus in Höhe von 1.000 Euro als auch den Porsche-Bank-Paketbonus von 4.500 Euro in Anspruch nehmen. Das Angebot gilt laut VW bis 30. November 2026.

Der Vorverkauf des ID. Cross R-Line mit 135 PS startet in Österreich Ende November beziehungsweise Anfang Dezember. Die 226 PS starke Variante soll voraussichtlich im Februar 2027 folgen.