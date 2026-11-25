i Wer bei Frost schnell freie Sicht haben will, sollte auf heißes Wasser verzichten – ein Eiskratzer und Enteisungsspray sind die bessere Wahl. iStock/v_zaitsev Unbedingt vermeiden Auto im Winter: Diese Fehler werden jetzt teuer Heißes Wasser, Gewalt am Türgriff, Enteiser im Auto: Drei Winterfehler können teuer werden – so vermeidest du Schäden am Fahrzeug. Von Heute Life 25.11.2026, 21:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der erste Frost sorgt bei vielen Autofahrern schon in den frühen Morgenstunden für Ärger. Die Windschutzscheibe ist vereist, das Türschloss blockiert und plötzlich lässt sich auch noch die Autotür nicht öffnen. Wer es dann besonders eilig hat, greift oft zu fragwürdigen Tricks. Doch genau die können teuer werden.

Statt das Eis mit Gewalt zu bekämpfen, sollte man einige Regeln beachten. Der ÖAMTC warnt vor typischen Winterproblemen und erklärt, wie sich Schäden am Fahrzeug vermeiden lassen. Drei Fehler sind dabei besonders verbreitet.

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1. Heißes Wasser auf die Scheibe schütten

Es klingt verlockend: Einmal heißes Wasser über die vereiste Windschutzscheibe gießen und schon ist das lästige Eis verschwunden. Doch die vermeintliche Abkürzung kann richtig teuer werden.

Durch den enormen Temperaturunterschied zwischen der eiskalten Scheibe und dem heißen Wasser entstehen Spannungen im Glas. Im schlimmsten Fall springt die Windschutzscheibe sogar. Eine kostspielige Reparatur ist dann unvermeidbar. Auch lauwarmes oder kaltes Wasser ist keine gute Alternative. Bei Minusgraden kann es auf der Scheibe sofort wieder gefrieren und die Eisschicht sogar verstärken.

Der ÖAMTC empfiehlt deshalb die bewährte Methode: Mit einem geeigneten Eiskratzer die Scheiben gründlich freimachen. Zusätzlich kann ein handelsübliches Enteisungsspray helfen, das Eis zu lösen. Wichtig: Nicht nur die Windschutzscheibe, sondern auch Seiten- und Heckscheiben müssen vor der Fahrt vollständig frei sein.

2. Schlossenteiser liegt im Auto

Ein Klassiker, der sich spätestens beim ersten eingefrorenen Türschloss rächt: Der Schlossenteiser befindet sich im Handschuhfach. Blöd nur, wenn sich das Auto gerade nicht öffnen lässt. Der ÖAMTC rät deshalb, das kleine Fläschchen im Winter immer griffbereit zu haben – am besten in der Jacken- oder Hosentasche. Denn im verschlossenen Fahrzeug nützt das Spray herzlich wenig.

Diese Automarken tricksen beim Verbrauch am stärksten i ?

Auch der vermeintlich praktische Trick mit dem Feuerzeug ist keine gute Idee. Wer den Autoschlüssel erhitzt, riskiert bei modernen Schlüsseln mit Transponder oder integrierter Funktechnik Schäden an der empfindlichen Elektronik.

Besser ist es, rechtzeitig vorzusorgen und einen geeigneten Türschlossenteiser außerhalb des Autos aufzubewahren. So lässt sich das Problem im Ernstfall ohne riskante Experimente lösen.

3. Mit Gewalt an der Autotür reißen

Die Scheiben sind endlich frei, doch jetzt sitzt auch noch die Fahrertür fest. Wenn Feuchtigkeit zwischen Türrahmen und Gummidichtung gefriert, kann die Tür regelrecht an der Karosserie festkleben. Wer in dieser Situation kräftig am Türgriff zieht, riskiert Schäden. Im schlimmsten Fall werden die Gummidichtungen beschädigt oder der Türgriff in Mitleidenschaft gezogen. Auch Reparaturen an der Karosserie können teuer werden.

Der bessere Weg: Zunächst vorsichtig von außen gegen den Türrahmen drücken. Dadurch kann die festgefrorene Eisschicht zwischen den Dichtungen aufbrechen. Anschließend lässt sich die Tür häufig wieder normal öffnen.

Noch besser ist allerdings Vorbeugung. Der ÖAMTC empfiehlt, die Tür- und Kofferraumdichtungen rechtzeitig vor dem Winter mit geeigneten Pflegemitteln zu behandeln. Spezielle Gummipflegestifte oder entsprechende Pflegemittel aus dem Fachhandel helfen dabei, das Festfrieren zu verhindern.