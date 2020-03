Doppelgänger-Fail: Iraner statt Messi im TV-Beitrag

Eine lustige Verwechslung im französischen Fernsehen: Ein TV-Sender in Frankreich brachte einen Beitrag mit Lionel Messi. Doch im Bild war nicht der Barcelona-Superstar, sondern ein Doppelgänger.

Vielleicht fiel es nicht allen Zusehern auf den ersten Blick auf. Die Moderatorin des Senders M6 kündigte einen Beitrag zum Spendeverhalten der Sport-Superstars in Zeiten der Corona-Krise an. Groß auf dem Monitor zu sehen war tatsächlich Tennis-Ikone Roger Federer. Doch der Mann neben ihm war nicht wie angekündigt Lionel Messi, sondern ein Iraner namens Reza Parastesh.Der hat sich ebenfalls international bereits einen Namen gemacht. Aber nicht als Top-Fußballer, sondern als Doppelgänger von Messi. Ob und wie er sich im Iran zum Thema Coronavirus engagiert, ist nicht bekannt. Fest steht, dass Messi zwei Krankenhäusern eine Million Euro spendete. Einem in Barcelona und einem in seiner Heimat Argentinien.